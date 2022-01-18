Certification NF - Béton prêt à l'emploi (NF033)
Vous êtes fabricant de béton prêt à l'emploi ? La certification NF 033 - Béton prêt à l'emploi atteste aux utilisateurs que vos produits sont conçus avec le plus haut niveau d’exigence.
Créée à l’initiative du SNBPE (Syndicat National du BPE) et enrichie régulièrement, la certification NF 033 - Béton prêt à l'emploi garantit que vos produits sont conçus selon le plus haut niveau de qualité, de technicité et de savoir-faire.
La certification NF 033 - Béton prêt à l'emploi concerne :
- les Bétons à Propriété Spécifiée (BPS)
- les Bétons à Composition Prescrite (BCP)
- les Bétons à Composition Prescrite dans une Norme (BCPN)
Avantages de la certification :
- Démontrer la conformité de vos produits à la norme volontaire NF EN 206/CN
- Optimiser les pratiques, le système qualité et valoriser votre savoir-faire
- Se démarquer de la concurrence avec un signe de reconnaissance délivré par un organisme tiers
- Renforcer la confiance de vos clients
- Mobiliser vos équipes autour d’un projet commun et valorisant
- Suivre l’évolution de la profession grâce à un référentiel mis à jour régulièrement
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Consistance et résistance caractéristique à 28 jours
Composition et, éventuellement, caractères particuliers autres que la résistance mécanique tels que le dosage en eau ou la consistance
Familles d'ouvrage
- Tertiaire
Les tags associés
