Certification NF - Béton prêt à l'emploi (NF033)

Vous êtes fabricant de béton prêt à l'emploi ? La certification NF 033 - Béton prêt à l'emploi atteste aux utilisateurs que vos produits sont conçus avec le plus haut niveau d’exigence.



Créée à l’initiative du SNBPE (Syndicat National du BPE) et enrichie régulièrement, la certification NF 033 - Béton prêt à l'emploi garantit que vos produits sont conçus selon le plus haut niveau de qualité, de technicité et de savoir-faire.



La certification NF 033 - Béton prêt à l'emploi concerne :

les Bétons à Propriété Spécifiée (BPS)

les Bétons à Composition Prescrite (BCP)

les Bétons à Composition Prescrite dans une Norme (BCPN)

Avantages de la certification :