Certification NF - Béton prêt à l'emploi (NF033)

AFNOR Certification

Vous êtes fabricant de béton prêt à l'emploi ? La certification NF 033 - Béton prêt à l'emploi atteste aux utilisateurs que vos produits sont conçus avec le plus haut niveau d’exigence.

Créée à l’initiative du SNBPE (Syndicat National du BPE) et enrichie régulièrement, la certification NF 033 - Béton prêt à l'emploi garantit que vos produits sont conçus selon le plus haut niveau de qualité, de technicité et de savoir-faire.

La certification NF 033 - Béton prêt à l'emploi concerne :

  • les Bétons à Propriété Spécifiée (BPS)
  • les Bétons à Composition Prescrite (BCP)
  • les Bétons à Composition Prescrite dans une Norme (BCPN)

Avantages de la certification :

  • Démontrer la conformité de vos produits à la norme volontaire NF EN 206/CN
  • Optimiser les pratiques, le système qualité et valoriser votre savoir-faire
  • Se démarquer de la concurrence avec un signe de reconnaissance délivré par un organisme tiers
  • Renforcer la confiance de vos clients
  • Mobiliser vos équipes autour d’un projet commun et valorisant
  • Suivre l’évolution de la profession grâce à un référentiel mis à jour régulièrement

Caractéristiques techniques

Consistance et résistance caractéristique à 28 jours
Composition et, éventuellement, caractères particuliers autres que la résistance mécanique tels que le dosage en eau ou la consistance

Familles d'ouvrage

  • Tertiaire
AFNOR Certification - Batiweb

L’association AFNOR et ses filiales constituent un groupe international au service de l’intérêt...

11 Rue Francis de Pressensé
93200 Saint Denis
France

