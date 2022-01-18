ConnexionS'abonner
Certification NF - Tuyaux flexibles pour installations d’eau potable (NF546)

AFNOR Certification

Vous êtes fabricants de tuyaux flexibles pour installations d’eau potable ? La certification NF 546 - Tuyaux flexibles pour installations d’eau potable atteste aux utilisateurs que vos produits sont conçus avec le plus haut niveau d’exigence.
La certification NF 546 - Tuyaux flexibles pour installations d’eau potable garantit la qualité et la performance à long terme de vos produits. Elle atteste de leur compatibilité dimensionnelle, leur aptitude à l’usage et leur durabilité conformément à la norme NF EN 13618 : 2017 : « Tuyaux flexibles pour installations d'eau potable — Exigences fonctionnelles et méthodes d'essai ».

La certification NF 546 - Tuyaux flexibles pour installations d’eau potable couvre les ensembles flexibles pour installations d'eau potable :

  • avec ou sans tresse ;
  • de longueur comprise entre 90 et 2000 mm ;
  • de diamètre nominal (DN) 6, 8, 10, 13, 15, 18, 20 et 25 ;

Ces flexibles sont conçus pour être utilisés sur des installations d’eau potable de pression maximale admissible de service (PMA) de 1 MPa (10 bar) et à une température maximale de fonctionnement de 70 °C en vue du raccordement de robinetterie sanitaire et d’appareils de production d’eau chaude sanitaire.

Avantages de la certification :

  • Apporter des garanties sur ses produits : sécurité, qualité, durabilité.
  • Répondre aux attentes des prescripteurs et des installateurs pour fiabiliser leur projet.
  • Démontrer objectivement la qualité de vos produits grâce à un signe de reconnaissance délivré par un tiers.
  • Faire la différence avec un signe de confiance reconnu des acteurs de la construction et du grand public : la marque NF est une certification de référence connue pour la robustesse de ses procédés de contrôle.
  • Développer ses marchés en toute confiance.

La certification NF atteste de la compatibilité dimensionnelle des flexibles, de leur aptitude à l’usage et de leur durabilité conformément à la norme EN 13618 :
Dimensions (DN, longueur).
Résistance mécanique.
Débit minimal.
Étanchéité.
Endurance aux cycles de température.
Existence d’une Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) en vigueur.

  • Tertiaire
