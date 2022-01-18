Certification NF - Tuyaux flexibles pour installations d’eau potable (NF546)
Vous êtes fabricants de tuyaux flexibles pour installations d’eau potable ? La certification NF 546 - Tuyaux flexibles pour installations d’eau potable atteste aux utilisateurs que vos produits sont conçus avec le plus haut niveau d’exigence.
La certification NF 546 - Tuyaux flexibles pour installations d’eau potable garantit la qualité et la performance à long terme de vos produits. Elle atteste de leur compatibilité dimensionnelle, leur aptitude à l’usage et leur durabilité conformément à la norme NF EN 13618 : 2017 : « Tuyaux flexibles pour installations d'eau potable — Exigences fonctionnelles et méthodes d'essai ».
La certification NF 546 - Tuyaux flexibles pour installations d’eau potable couvre les ensembles flexibles pour installations d'eau potable :
- avec ou sans tresse ;
- de longueur comprise entre 90 et 2000 mm ;
- de diamètre nominal (DN) 6, 8, 10, 13, 15, 18, 20 et 25 ;
Ces flexibles sont conçus pour être utilisés sur des installations d’eau potable de pression maximale admissible de service (PMA) de 1 MPa (10 bar) et à une température maximale de fonctionnement de 70 °C en vue du raccordement de robinetterie sanitaire et d’appareils de production d’eau chaude sanitaire.
Avantages de la certification :
- Apporter des garanties sur ses produits : sécurité, qualité, durabilité.
- Répondre aux attentes des prescripteurs et des installateurs pour fiabiliser leur projet.
- Démontrer objectivement la qualité de vos produits grâce à un signe de reconnaissance délivré par un tiers.
- Faire la différence avec un signe de confiance reconnu des acteurs de la construction et du grand public : la marque NF est une certification de référence connue pour la robustesse de ses procédés de contrôle.
- Développer ses marchés en toute confiance.
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
La certification NF atteste de la compatibilité dimensionnelle des flexibles, de leur aptitude à l’usage et de leur durabilité conformément à la norme EN 13618 :
Dimensions (DN, longueur).
Résistance mécanique.
Débit minimal.
Étanchéité.
Endurance aux cycles de température.
Existence d’une Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) en vigueur.
Familles d'ouvrage
- Tertiaire
Les tags associés
Certification NF - Béton prêt à l'emploi (NF033)
Vous êtes fabricant de béton prêt à l'emploi ? La certification NF 033 - Béton prêt à l'emploi atteste aux utilisateurs que vos produits sont conçus...
Certification NF - Granulats (NF041)
Vous êtes producteur de granulats ? La certification NF 041 - Granulats atteste aux utilisateurs que vos produits sont conçus avec le plus haut niveau d’exigence. La certification...
Certification NF - Liants hydrauliques (NF002)
Vous êtes fabricants de liants hydrauliques ? La certification NF 002 - Liants hydrauliques atteste aux utilisateurs que vos produits sont conçus avec le plus haut niveau d’exigence. Créée...
Certification QSE - Qualité Sécurité et Environnement
La certification Qualité-Sécurité-Environnement ou QSE correspond à la mise en place d’un système de management basé sur les référentiels ISO...
Certification NF - Maçonnerie de Briques de terre cuite montées à joint mince (NF554)
Vous êtes fabricant de systèmes de maçonnerie en brique de terre cuite à joint mince ? La certification NF 554 - Maçonnerie de Briques de terre cuite montées à...
Certification NF - Réseaux de chauffage et de distribution sanitaire (NF545)
Vous êtes fabricant de réseaux de chauffage et de distribution sanitaire ? La certification NF 545 - Réseaux de chauffage et de distribution sanitaire atteste aux utilisateurs que vos...