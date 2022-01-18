Certification NF - Tuyaux flexibles pour installations d’eau potable (NF546)

Vous êtes fabricants de tuyaux flexibles pour installations d’eau potable ? La certification NF 546 - Tuyaux flexibles pour installations d’eau potable atteste aux utilisateurs que vos produits sont conçus avec le plus haut niveau d’exigence.

La certification NF 546 - Tuyaux flexibles pour installations d’eau potable garantit la qualité et la performance à long terme de vos produits. Elle atteste de leur compatibilité dimensionnelle, leur aptitude à l’usage et leur durabilité conformément à la norme NF EN 13618 : 2017 : « Tuyaux flexibles pour installations d'eau potable — Exigences fonctionnelles et méthodes d'essai ».



La certification NF 546 - Tuyaux flexibles pour installations d’eau potable couvre les ensembles flexibles pour installations d'eau potable :

avec ou sans tresse ;

de longueur comprise entre 90 et 2000 mm ;

de diamètre nominal (DN) 6, 8, 10, 13, 15, 18, 20 et 25 ;

Ces flexibles sont conçus pour être utilisés sur des installations d’eau potable de pression maximale admissible de service (PMA) de 1 MPa (10 bar) et à une température maximale de fonctionnement de 70 °C en vue du raccordement de robinetterie sanitaire et d’appareils de production d’eau chaude sanitaire.



Avantages de la certification :