Certification QSE - Qualité Sécurité et Environnement

La certification Qualité-Sécurité-Environnement ou QSE correspond à la mise en place d’un système de management basé sur les référentiels ISO 9001 (pour la qualité), ISO 45001 (pour la sécurité) et ISO 14001 (pour l’environnement) et permet aux entreprises d’avoir une politique globale de management des risques.

Engager une démarche de certification QSE (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) vous permet de maîtriser des projets importants et d’améliorer votre organisation interne en tenant compte des impacts sur l’environnement et des risques professionnels pour vos équipes, tout en améliorant en continue vos performances. La certification QSE est un acte volontaire et s’inscrit dans une démarche de progrès global à tous les niveaux de l’entreprise.



Avantages de la certification :



Gagner en efficacité grâce à un management global :

Optimiser le temps et les coûts consacrés aux audits

Identifier et maîtriser vos risques

Mesurer vos performances et vos progrès en continu

Un outil de pilotage stratégique transverse qui vous permet :

de diffuser une logique d’analyse et de maîtrise des risques sur l’ensemble de vos activités

de renforcer la capacité de l’entreprise à anticiper et améliorer sa performance

de faciliter votre pilotage QSE en disposant d’un système intégré

Une démarche mobilisatrice en interne :

Compréhension des systèmes par tous

Mise en commun d’outils et bonnes pratiques

Simplification des procédures

Un tremplin vers la RSE :

La certification QSE construit les bases des 3 piliers fondamentaux de la RSE (économique, social et environnemental)