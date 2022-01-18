Certification QSE - Qualité Sécurité et Environnement
La certification Qualité-Sécurité-Environnement ou QSE correspond à la mise en place d’un système de management basé sur les référentiels ISO 9001 (pour la qualité), ISO 45001 (pour la sécurité) et ISO 14001 (pour l’environnement) et permet aux entreprises d’avoir une politique globale de management des risques.
Engager une démarche de certification QSE (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) vous permet de maîtriser des projets importants et d’améliorer votre organisation interne en tenant compte des impacts sur l’environnement et des risques professionnels pour vos équipes, tout en améliorant en continue vos performances. La certification QSE est un acte volontaire et s’inscrit dans une démarche de progrès global à tous les niveaux de l’entreprise.
Avantages de la certification :
Gagner en efficacité grâce à un management global :
- Optimiser le temps et les coûts consacrés aux audits
- Identifier et maîtriser vos risques
- Mesurer vos performances et vos progrès en continu
Un outil de pilotage stratégique transverse qui vous permet :
- de diffuser une logique d’analyse et de maîtrise des risques sur l’ensemble de vos activités
- de renforcer la capacité de l’entreprise à anticiper et améliorer sa performance
- de faciliter votre pilotage QSE en disposant d’un système intégré
Une démarche mobilisatrice en interne :
- Compréhension des systèmes par tous
- Mise en commun d’outils et bonnes pratiques
- Simplification des procédures
Un tremplin vers la RSE :
- La certification QSE construit les bases des 3 piliers fondamentaux de la RSE (économique, social et environnemental)
Qu'est-ce qu'une certification de système de management ?
La certification de systèmes concerne l’organisation et les méthodes de travail mises en place pour garantir un niveau de qualité constant de vos produits et services.
Démarche volontaire, elle s’entend comme un outil de progrès permanent qui continue à s’appliquer et à se développer une fois la certification obtenue. Elle permet d’améliorer la performance de votre organisation, réduire certains de vos coûts et accroître la satisfaction de vos parties-prenantes.
Vidéo du produit
Fiche technique
Familles d'ouvrage
- Tertiaire
Les tags associés
Certification NF - Béton prêt à l'emploi (NF033)
Vous êtes fabricant de béton prêt à l'emploi ? La certification NF 033 - Béton prêt à l'emploi atteste aux utilisateurs que vos produits sont conçus...
Certification NF - Granulats (NF041)
Vous êtes producteur de granulats ? La certification NF 041 - Granulats atteste aux utilisateurs que vos produits sont conçus avec le plus haut niveau d’exigence. La certification...
Certification NF - Liants hydrauliques (NF002)
Vous êtes fabricants de liants hydrauliques ? La certification NF 002 - Liants hydrauliques atteste aux utilisateurs que vos produits sont conçus avec le plus haut niveau d’exigence. Créée...
Certification NF - Tuyaux flexibles pour installations d’eau potable (NF546)
Vous êtes fabricants de tuyaux flexibles pour installations d’eau potable ? La certification NF 546 - Tuyaux flexibles pour installations d’eau potable atteste aux utilisateurs que vos...
Certification NF - Maçonnerie de Briques de terre cuite montées à joint mince (NF554)
Vous êtes fabricant de systèmes de maçonnerie en brique de terre cuite à joint mince ? La certification NF 554 - Maçonnerie de Briques de terre cuite montées à...
Certification NF - Réseaux de chauffage et de distribution sanitaire (NF545)
Vous êtes fabricant de réseaux de chauffage et de distribution sanitaire ? La certification NF 545 - Réseaux de chauffage et de distribution sanitaire atteste aux utilisateurs que vos...