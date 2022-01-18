Certification QSE - Qualité Sécurité et Environnement

ConnexionS'abonner
La certification Qualité-Sécurité-Environnement ou QSE correspond à la mise en place d’un système de management basé sur les référentiels ISO 9001 (pour la qualité), ISO 45001 (pour la sécurité) et ISO 14001 (pour l’environnement) et permet aux entreprises d’avoir une politique globale de management des risques.
Engager une démarche de certification QSE (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) vous permet de maîtriser des projets importants et d’améliorer votre organisation interne en tenant compte des impacts sur l’environnement et des risques professionnels pour vos équipes, tout en améliorant en continue vos performances. La certification QSE est un acte volontaire et s’inscrit dans une démarche de progrès global à tous les niveaux de l’entreprise.

Avantages de la certification :

Gagner en efficacité grâce à un management global :

  • Optimiser le temps et les coûts consacrés aux audits
  • Identifier et maîtriser vos risques
  • Mesurer vos performances et vos progrès en continu

Un outil de pilotage stratégique transverse qui vous permet :

  • de diffuser une logique d’analyse et de maîtrise des risques sur l’ensemble de vos activités
  • de renforcer la capacité de l’entreprise à anticiper et améliorer sa performance
  • de faciliter votre pilotage QSE en disposant d’un système intégré

Une démarche mobilisatrice en interne :

  • Compréhension des systèmes par tous
  • Mise en commun d’outils et bonnes pratiques
  • Simplification des procédures

Un tremplin vers la RSE :

  • La certification QSE construit les bases des 3 piliers fondamentaux de la RSE (économique, social et environnemental)

Qu'est-ce qu'une certification de système de management ?

La certification de systèmes concerne l’organisation et les méthodes de travail mises en place pour garantir un niveau de qualité constant de vos produits et services.

Démarche volontaire, elle s’entend comme un outil de progrès permanent qui continue à s’appliquer et à se développer une fois la certification obtenue. Elle permet d’améliorer la performance de votre organisation, réduire certains de vos coûts et accroître la satisfaction de vos parties-prenantes.

