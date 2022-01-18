Certification NF - Granulats (NF041)

Vous êtes producteur de granulats ? La certification NF 041 - Granulats atteste aux utilisateurs que vos produits sont conçus avec le plus haut niveau d’exigence.



La certification NF Granulats s’applique à tous les granulats et fillers élaborés à partir de matériaux naturels, artificiels ou recyclés. Elle donne aux utilisateurs et aux acheteurs privés et publics des garanties de qualité, de performance et d’aptitude à réaliser des ouvrages selon les règles de l’art.



La certification NF 041 - Granulats concerne :

les granulats naturels

les granulats artificiels

les granulats recyclés

les sables pour ciment

les gravillons

Avantages de la certification :