Certification NF - Granulats (NF041)
Vous êtes producteur de granulats ? La certification NF 041 - Granulats atteste aux utilisateurs que vos produits sont conçus avec le plus haut niveau d’exigence.
La certification NF Granulats s’applique à tous les granulats et fillers élaborés à partir de matériaux naturels, artificiels ou recyclés. Elle donne aux utilisateurs et aux acheteurs privés et publics des garanties de qualité, de performance et d’aptitude à réaliser des ouvrages selon les règles de l’art.
La certification NF 041 - Granulats concerne :
- les granulats naturels
- les granulats artificiels
- les granulats recyclés
- les sables pour ciment
- les gravillons
Avantages de la certification :
- Augmenter la confiance des clients en la conformité et la régularité des produits et en l’exactitude des Fiches Technique Produit.
- Profiter d’une diminution possible des contrôles utilisateurs.
- Attester de votre professionnalisme et renforcez votre image de marque.
- Faire progresser la qualité de votre production et anticiper les attentes du marché.
- Un référentiel de certification élaboré avec les fabricants et les utilisateurs, des essais, des inspections des sites de production, des enquêtes de satisfaction clients.
- Une fois certifiés NF, les granulats, tout comme leurs lieux de fabrication, sont contrôlés tous les ans par AFNOR Certification pour garantir un niveau de qualité constant. Les granulats sont testés par des laboratoires reconnus et indépendants (CEREMA, CERIB, GINGER CEBTP).
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Caractéristiques de fabrication : granularité , régularité des gravillons, teneur en finesse des sables pour enrobés, module de finesse des sables pour béton, aplatissement, propreté des sables, angularité des sables et des gravillons pour enrobés.
Caractéristiques mécaniques : LA, MDE, PSV des gravillons et FS des sables pour chaussées.
Caractéristiques physico-chimiques : absorption d’eau, masse volumique, alcalins actifs, qualification vis-à-vis de l’alcali-réaction, soufre total, sulfates solubles dans l’acide, sulfates solubles dans l’eau des recyclés, impuretés prohibées, boulettes d’argile, résistance au gel-dégel.
Familles d'ouvrage
- Tertiaire
