Certification NF - Maçonnerie de Briques de terre cuite montées à joint mince (NF554)

Vous êtes fabricant de systèmes de maçonnerie en brique de terre cuite à joint mince ? La certification NF 554 - Maçonnerie de Briques de terre cuite montées à joint mince atteste aux utilisateurs que vos produits sont conçus avec le plus haut niveau d’exigence.

Pourquoi une certification NF Maçonnerie de briques de terre cuite montées à joint mince ?
Les systèmes « briques + mortiers colle de joints minces » ont fait l’objet, ces dernières années, de DTA (Documents techniques d’application, délivrés par le CSTB). Ils sont à présent considérés comme techniques courantes et les DTA ont pris fin en 2019. Les industriels proposant ces dispositifs, rassemblés au sein de la Fédération Française des Tuiles et Briques (FFTB), ont donc contacté AFNOR Certification pour développer cette certification NF permettant d’identifier les systèmes performants.

La certification NF 554 - Maçonnerie de Briques de terre cuite montées à joint mince concerne les systèmes briques de terre cuite associés à un mortier de joint mince et un outil applicateur de mortier.

Avantages de la certification :

  • Répondre aux besoins assurantiels du marché : la validation des performances mécaniques de l'assemblage est demandée pour accéder au marché du logement collectif.
  • Être conforme aux exigences du NF DTU 20.1 « Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs » pour en faciliter la mise en œuvre.

Caractéristiques techniques

La compatibilité de la brique de terre cuite rectifiée et du mortier de joint mince désigné et appliqué avec l'outillage défini par le demandeur/titulaire,
En option (lorsque demandé par le marché), la résistance à la compression de la maçonnerie (performance mécanique) conformément à l’Eurocode 6 (NF EN 1996).

Familles d'ouvrage

  • Tertiaire
