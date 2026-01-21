Chariot finisseur aluminium

Optimisez vos travaux de finition sur chantier avec le chariot finisseur pliable en aluminium Anoxa. Conçu pour améliorer l’ergonomie, la mobilité et la productivité des artisans, plaquistes, peintres et façadiers, ce chariot léger et modulable accompagne vos interventions sur tous types de chantiers.

Fabriqué en aluminium robuste, le chariot permet de préparer vos matériaux à hauteur d’homme, de transporter vos outils et accessoires, et de ranger vos fournitures dans un compartiment sécurisé.

Grâce à son système pliable et ses roulettes, il se déplace facilement même dans les espaces restreints ou les escaliers.

Les points forts :