Chariot finisseur aluminium
Optimisez vos travaux de finition sur chantier avec le chariot finisseur pliable en aluminium Anoxa. Conçu pour améliorer l’ergonomie, la mobilité et la productivité des artisans, plaquistes, peintres et façadiers, ce chariot léger et modulable accompagne vos interventions sur tous types de chantiers.
Fabriqué en aluminium robuste, le chariot permet de préparer vos matériaux à hauteur d’homme, de transporter vos outils et accessoires, et de ranger vos fournitures dans un compartiment sécurisé.
Grâce à son système pliable et ses roulettes, il se déplace facilement même dans les espaces restreints ou les escaliers.
Les points forts :
- ergonomie du poste : hauteur de travail 1000 mm, idéale pour limiter la fatigue et adopter une posture confortable
- légèreté : 15 kg seulement, pour un transport et une manipulation aisés
- pliable et compact : système accordéon rapide pour un encombrement minimal une fois replié
- maniabilité : barre de préhension et roulettes dont 2 pivotantes avec freins pour un déplacement facile sur tous les niveaux de chantier
- stockage pratique : compartiment de stockage pour outils et accessoires, boite cadenassable pour sécuriser le matériel
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Codes articles : NC00230 : sans auge / NC00240 : avec auge
Compartiment de stockage : tôle pleine, 25 litres, dimensions 60x43cm
Poids : 15kg
Hauteur de travail : 1 mètre
Roulettes : 4 roues = 2 fixes et 2 pivotantes avec freins
Montage et utilisation : pliage/dépliage rapide via attaches caoutchouc et poignées de blocage
Matériaux
- Aluminium
Divers
Plaquistes : finitions intérieures, isolation, aménagement
Peintres et façadiers : préparation et transport de matériaux de finition
Plâtriers, maçons et électriciens
Adaptable à d’autres supports pour différentes activités de chantier
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Génie civil
- Industrie
Les tags associés
Échelons à fixer
Sécurisez vos accès en milieux restreints grâce à des échelons à fixer robustes, antidérapants et disponibles en acier galvanisé ou inox 316L. Anoxa...
Plateforme Individuelle Roulante inox et acier
Travaillez en hauteur en toute sécurité grâce à une plateforme roulante modulable, robuste et conforme à la norme NF EN 131-7. Conçue pour les professionnels...
Garde corps acier soudé
Sécurisez vos accès industriels et techniques avec des garde-corps soudés robustes, conformes aux normes NF et RATP. Spécialiste des accès techniques (échelles...
Garde corps autoportant aluminium
Protégez vos toitures existantes sans percer la structure grâce au garde-corps aluminium autoportant Anoxa. Spécialement conçu pour la rénovation de toitures et terrasses,...
Escalier et Saut de Loup acier
Spécialiste des accès en hauteur (Echelle à crinoline, passerelle, escalier…) en aluminium, acier et inox, Anoxa innove et lance sa solution modulable d’escalier et saut...
Échelle renforcée RATP
Accédez en toute sécurité aux infrastructures souterraines et ferroviaires grâce à une échelle renforcée certifiée NF EN 1090 et conforme aux exigences...
Echelle à crinoline aluminium, acier et inox à la norme pour sécuriser vos accès fixes
1 seule conception pour 3 matières ! Nos échelles à crinoline sont disponibles en aluminium, acier, inox 304 et inox 316. L’échelle à crinoline est conçue...
Table de sciage ergonomique ANOXA
Table de sciage standard ou multicoupe pour effectuer vos travaux de sciage en toute sécurité. La table de sciage ANOXA a été développée pour aider les entreprises...
Garde corps aluminium fixe
Assurez la sécurité de vos toitures et terrasses industrielles avec le garde-corps aluminium fixe Anoxa. Conçus et fabriqués en Normandie, nos garde-corps fixes en aluminium...
Marche pied de chantier
Organisez vos accès provisoires en toute sécurité avec notre marchepied de chantier modulable en aluminium, conçu pour les professionnels du BTP et de l’industrie. Notre...