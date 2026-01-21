Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Chariot finisseur aluminium

Partager le produit
Anoxa

Optimisez vos travaux de finition sur chantier avec le chariot finisseur pliable en aluminium Anoxa. Conçu pour améliorer l’ergonomie, la mobilité et la productivité des artisans, plaquistes, peintres et façadiers, ce chariot léger et modulable accompagne vos interventions sur tous types de chantiers.

Fabriqué en aluminium robuste, le chariot permet de préparer vos matériaux à hauteur d’homme, de transporter vos outils et accessoires, et de ranger vos fournitures dans un compartiment sécurisé.
Grâce à son système pliable et ses roulettes, il se déplace facilement même dans les espaces restreints ou les escaliers.

Les points forts :

  • ergonomie du poste : hauteur de travail 1000 mm, idéale pour limiter la fatigue et adopter une posture confortable
  • légèreté : 15 kg seulement, pour un transport et une manipulation aisés
  • pliable et compact : système accordéon rapide pour un encombrement minimal une fois replié
  • maniabilité : barre de préhension et roulettes dont 2 pivotantes avec freins pour un déplacement facile sur tous les niveaux de chantier
  • stockage pratique : compartiment de stockage pour outils et accessoires, boite cadenassable pour sécuriser le matériel

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Codes articles : NC00230 : sans auge / NC00240 : avec auge
Compartiment de stockage : tôle pleine, 25 litres, dimensions 60x43cm
Poids : 15kg
Hauteur de travail : 1 mètre
Roulettes : 4 roues = 2 fixes et 2 pivotantes avec freins
Montage et utilisation : pliage/dépliage rapide via attaches caoutchouc et poignées de blocage

Matériaux

  • Aluminium

Divers

Plaquistes : finitions intérieures, isolation, aménagement
Peintres et façadiers : préparation et transport de matériaux de finition
Plâtriers, maçons et électriciens
Adaptable à d’autres supports pour différentes activités de chantier

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Génie civil
  • Industrie
En savoir plus Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

Anoxa - Batiweb

ANOXA est une métallerie industrielle française spécialisée depuis plus de...

P.A de la fringale, Coulée Verte
27100 Val-de-Reuil
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.