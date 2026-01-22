Assurez la sécurité de vos toitures et terrasses industrielles avec le garde-corps aluminium fixe Anoxa.

Conçus et fabriqués en Normandie, nos garde-corps fixes en aluminium protègent de manière permanente les zones en hauteur : terrasses techniques, toitures industrielles, plateformes et passerelles. Grâce à leur ancrage solide (platine, applique ou sabot Z), ces garde-corps offrent une protection collective durable et conforme aux normes NF E 85-015 et NF EN ISO 14122-3.

Points forts :

Fixation solide adaptée aux bâtiments industriels

Plinthe et inclinaison modulables pour s’adapter aux acrotères et configurations spécifiques

Montage rapide et simple

Matériaux (détail) :

Aluminium, laquage RAL en option

Labels et certifications (détail) :