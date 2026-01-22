Garde corps aluminium fixe
Assurez la sécurité de vos toitures et terrasses industrielles avec le garde-corps aluminium fixe Anoxa.
Conçus et fabriqués en Normandie, nos garde-corps fixes en aluminium protègent de manière permanente les zones en hauteur : terrasses techniques, toitures industrielles, plateformes et passerelles. Grâce à leur ancrage solide (platine, applique ou sabot Z), ces garde-corps offrent une protection collective durable et conforme aux normes NF E 85-015 et NF EN ISO 14122-3.
Points forts :
- Fixation solide adaptée aux bâtiments industriels
- Plinthe et inclinaison modulables pour s’adapter aux acrotères et configurations spécifiques
- Montage rapide et simple
Matériaux (détail) :
- Aluminium, laquage RAL en option
Labels et certifications (détail) :
- NF E 85-015
- NF EN ISO 14122-3
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Fixations (platine) : au sol, au sol avec plinthe, en Z, en applique, en applique déportée
Normes : NF E 85-015 (garde-corps pour installations industrielles et bâtiments) et NF EN ISO 14122-3 (garde-corps pour moyens d’accès permanents aux machines)
Matière : aluminium léger et robuste (laquage RAL en option)
Matériaux
- Aluminium
Labels et certifications
- NF
Divers
Toitures et terrasses techniques en sites industriels ou commerciaux
Passerelles et plateformes de maintenance
Sites neufs ou en rénovation nécessitant une protection permanente
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Génie civil
- Industrie
Échelons à fixer
Sécurisez vos accès en milieux restreints grâce à des échelons à fixer robustes, antidérapants et disponibles en acier galvanisé ou inox 316L. Anoxa...
Plateforme Individuelle Roulante inox et acier
Travaillez en hauteur en toute sécurité grâce à une plateforme roulante modulable, robuste et conforme à la norme NF EN 131-7. Conçue pour les professionnels...
Garde corps acier soudé
Sécurisez vos accès industriels et techniques avec des garde-corps soudés robustes, conformes aux normes NF et RATP. Spécialiste des accès techniques (échelles...
Garde corps autoportant aluminium
Protégez vos toitures existantes sans percer la structure grâce au garde-corps aluminium autoportant Anoxa. Spécialement conçu pour la rénovation de toitures et terrasses,...
Échelle renforcée RATP
Accédez en toute sécurité aux infrastructures souterraines et ferroviaires grâce à une échelle renforcée certifiée NF EN 1090 et conforme aux exigences...
Echelle à crinoline aluminium, acier et inox à la norme pour sécuriser vos accès fixes
1 seule conception pour 3 matières ! Nos échelles à crinoline sont disponibles en aluminium, acier, inox 304 et inox 316. L’échelle à crinoline est conçue...
Escalier et Saut de Loup acier
Spécialiste des accès en hauteur (Echelle à crinoline, passerelle, escalier…) en aluminium, acier et inox, Anoxa innove et lance sa solution modulable d’escalier et saut...
Table de sciage ergonomique ANOXA
Table de sciage standard ou multicoupe pour effectuer vos travaux de sciage en toute sécurité. La table de sciage ANOXA a été développée pour aider les entreprises...
Marche pied de chantier
Organisez vos accès provisoires en toute sécurité avec notre marchepied de chantier modulable en aluminium, conçu pour les professionnels du BTP et de l’industrie. Notre...
Portique de levage et de manutention
Portique de manutention en aluminium manuel, autonome, et entièrement modulaire, capable de lever jusqu’à 1500 kg selon configuration. Disponible en chèvre mobile, chèvre...