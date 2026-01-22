Podcast
Garde corps aluminium fixe

Anoxa

Assurez la sécurité de vos toitures et terrasses industrielles avec le garde-corps aluminium fixe Anoxa.

Conçus et fabriqués en Normandie, nos garde-corps fixes en aluminium protègent de manière permanente les zones en hauteur : terrasses techniques, toitures industrielles, plateformes et passerelles. Grâce à leur ancrage solide (platine, applique ou sabot Z), ces garde-corps offrent une protection collective durable et conforme aux normes NF E 85-015 et NF EN ISO 14122-3.

Points forts :

  • Fixation solide adaptée aux bâtiments industriels
  • Plinthe et inclinaison modulables pour s’adapter aux acrotères et configurations spécifiques
  • Montage rapide et simple

Matériaux (détail) :

  • Aluminium, laquage RAL en option

Labels et certifications (détail) :

  • NF E 85-015
  • NF EN ISO 14122-3

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Fixations (platine) : au sol, au sol avec plinthe, en Z, en applique, en applique déportée
Normes : NF E 85-015 (garde-corps pour installations industrielles et bâtiments) et NF EN ISO 14122-3 (garde-corps pour moyens d’accès permanents aux machines)
Matière : aluminium léger et robuste (laquage RAL en option)

Matériaux

  • Aluminium

Labels et certifications

  • NF

Divers

Toitures et terrasses techniques en sites industriels ou commerciaux
Passerelles et plateformes de maintenance
Sites neufs ou en rénovation nécessitant une protection permanente

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Génie civil
  • Industrie
Anoxa - Batiweb

ANOXA est une métallerie industrielle française spécialisée depuis plus de...

P.A de la fringale, Coulée Verte
27100 Val-de-Reuil
France

