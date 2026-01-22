Marche pied de chantier

Organisez vos accès provisoires en toute sécurité avec notre marchepied de chantier modulable en aluminium, conçu pour les professionnels du BTP et de l’industrie.

Notre marchepied de chantier répond aux exigences de sécurité sur chantier, tout en réduisant la pénibilité et en améliorant la productivité.

Le marchepied de chantier Anoxa est modulaire : livré en version 3 marches, il peut être configuré selon vos besoins pour n’utiliser que 1 ou 2 marches.

Léger, robuste et facile à assembler, il permet un accès sécurisé aux zones de faible hauteur tout en restant transportable et réutilisable sur d’autres chantiers.

Les points forts :