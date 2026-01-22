Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Marche pied de chantier

Partager le produit
Anoxa

Organisez vos accès provisoires en toute sécurité avec notre marchepied de chantier modulable en aluminium, conçu pour les professionnels du BTP et de l’industrie.

Notre marchepied de chantier répond aux exigences de sécurité sur chantier, tout en réduisant la pénibilité et en améliorant la productivité.
Le marchepied de chantier Anoxa est modulaire : livré en version 3 marches, il peut être configuré selon vos besoins pour n’utiliser que 1 ou 2 marches.
Léger, robuste et facile à assembler, il permet un accès sécurisé aux zones de faible hauteur tout en restant transportable et réutilisable sur d’autres chantiers.

Les points forts :

  • Montage facile : mise en œuvre rapide sans outillage en moins de 3 minutes
  • Ultra léger : marches en aluminium et blocs plastiques légers pour une manutention simplifiée
  • Modulaire et réutilisable : passez de 1 à 3 marches selon les besoins, idéal pour des accès temporaires
  • Antidérapant : marches caillebotis stepbloc haute performance pour garantir la sécurité
  • Durable et résistant : aluminium de qualité et composants plastiques robustes pour un usage intensif

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Codes articles :
Marche pied - 1 marche : NM02001
Marche pied - 2 marches : NM02002
Marche pied - 3 marches : NM02003
Marche adaptation brique PVC (x1) : NM12001
Platine sol pour fixation brique (x1) : ZP00202
Brique plastique 8 plots (x1) : AM00454
Platine de liaison entre briques (x1) : AZ00214
Matières : marches en aluminium antidérapant et briques en plastiques légères à haute résistance pour faciliter la manutention et l'installation
Conception modulaire : recevez le marche pied de chantier 3 marches puis configurez le selon votre besoin (1, 2 ou 3 marches)
Hauteur & poids maximum : hauteur de 490mm et poids de 38,1kg
Montage : montage sans outillage en 3min et produit réutilisable sur plusieurs accès de chantier

Matériaux

  • Aluminium

Divers

Accès temporaires sur chantier, plateformes et zones de travail en faible hauteur
Travaux de manutention, installation de matériel et circulation avec outils ou petits chariots
Convient à tous les métiers du bâtiment : électriciens, plâtriers, manutentionnaires etc

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Génie civil
  • Industrie
En savoir plus Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

Anoxa - Batiweb

ANOXA est une métallerie industrielle française spécialisée depuis plus de...

P.A de la fringale, Coulée Verte
27100 Val-de-Reuil
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.