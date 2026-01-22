Marche pied de chantier
Organisez vos accès provisoires en toute sécurité avec notre marchepied de chantier modulable en aluminium, conçu pour les professionnels du BTP et de l’industrie.
Notre marchepied de chantier répond aux exigences de sécurité sur chantier, tout en réduisant la pénibilité et en améliorant la productivité.
Le marchepied de chantier Anoxa est modulaire : livré en version 3 marches, il peut être configuré selon vos besoins pour n’utiliser que 1 ou 2 marches.
Léger, robuste et facile à assembler, il permet un accès sécurisé aux zones de faible hauteur tout en restant transportable et réutilisable sur d’autres chantiers.
Les points forts :
- Montage facile : mise en œuvre rapide sans outillage en moins de 3 minutes
- Ultra léger : marches en aluminium et blocs plastiques légers pour une manutention simplifiée
- Modulaire et réutilisable : passez de 1 à 3 marches selon les besoins, idéal pour des accès temporaires
- Antidérapant : marches caillebotis stepbloc haute performance pour garantir la sécurité
- Durable et résistant : aluminium de qualité et composants plastiques robustes pour un usage intensif
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Codes articles :
Marche pied - 1 marche : NM02001
Marche pied - 2 marches : NM02002
Marche pied - 3 marches : NM02003
Marche adaptation brique PVC (x1) : NM12001
Platine sol pour fixation brique (x1) : ZP00202
Brique plastique 8 plots (x1) : AM00454
Platine de liaison entre briques (x1) : AZ00214
Matières : marches en aluminium antidérapant et briques en plastiques légères à haute résistance pour faciliter la manutention et l'installation
Conception modulaire : recevez le marche pied de chantier 3 marches puis configurez le selon votre besoin (1, 2 ou 3 marches)
Hauteur & poids maximum : hauteur de 490mm et poids de 38,1kg
Montage : montage sans outillage en 3min et produit réutilisable sur plusieurs accès de chantier
Matériaux
- Aluminium
Divers
Accès temporaires sur chantier, plateformes et zones de travail en faible hauteur
Travaux de manutention, installation de matériel et circulation avec outils ou petits chariots
Convient à tous les métiers du bâtiment : électriciens, plâtriers, manutentionnaires etc
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Génie civil
- Industrie
Échelons à fixer
Sécurisez vos accès en milieux restreints grâce à des échelons à fixer robustes, antidérapants et disponibles en acier galvanisé ou inox 316L. Anoxa...
Plateforme Individuelle Roulante inox et acier
Travaillez en hauteur en toute sécurité grâce à une plateforme roulante modulable, robuste et conforme à la norme NF EN 131-7. Conçue pour les professionnels...
Garde corps acier soudé
Sécurisez vos accès industriels et techniques avec des garde-corps soudés robustes, conformes aux normes NF et RATP. Spécialiste des accès techniques (échelles...
Garde corps autoportant aluminium
Protégez vos toitures existantes sans percer la structure grâce au garde-corps aluminium autoportant Anoxa. Spécialement conçu pour la rénovation de toitures et terrasses,...
Échelle renforcée RATP
Accédez en toute sécurité aux infrastructures souterraines et ferroviaires grâce à une échelle renforcée certifiée NF EN 1090 et conforme aux exigences...
Echelle à crinoline aluminium, acier et inox à la norme pour sécuriser vos accès fixes
1 seule conception pour 3 matières ! Nos échelles à crinoline sont disponibles en aluminium, acier, inox 304 et inox 316. L’échelle à crinoline est conçue...
Escalier et Saut de Loup acier
Spécialiste des accès en hauteur (Echelle à crinoline, passerelle, escalier…) en aluminium, acier et inox, Anoxa innove et lance sa solution modulable d’escalier et saut...
Table de sciage ergonomique ANOXA
Table de sciage standard ou multicoupe pour effectuer vos travaux de sciage en toute sécurité. La table de sciage ANOXA a été développée pour aider les entreprises...
Garde corps aluminium fixe
Assurez la sécurité de vos toitures et terrasses industrielles avec le garde-corps aluminium fixe Anoxa. Conçus et fabriqués en Normandie, nos garde-corps fixes en aluminium...
Portique de levage et de manutention
Portique de manutention en aluminium manuel, autonome, et entièrement modulaire, capable de lever jusqu’à 1500 kg selon configuration. Disponible en chèvre mobile, chèvre...