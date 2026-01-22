Podcast
Garde corps autoportant aluminium

Anoxa

Protégez vos toitures existantes sans percer la structure grâce au garde-corps aluminium autoportant Anoxa.

Spécialement conçu pour la rénovation de toitures et terrasses, le garde-corps autoportant se pose directement sur la toiture grâce à un contrepoids en béton, préservant ainsi l’étanchéité.
Il est conforme aux normes NF E 85-015 et NF EN ISO 14122-3, garantissant sécurité et fiabilité pour le personnel de maintenance.

Points forts :

  • Étanchéité préservée : pas de perçage de la toiture ou de l’acrotère
  • Inclinaison modulable : droit, incliné 30° ou rabattable
  • Montage facile : garde-corps préassemblé, manutentionnable par 1 personne
  • Protection de la membrane de toiture : plots béton enveloppés en PEHD avec semelle résiliente

Matériaux (détail) :

  • Aluminium, laquage RAL en option

Labels et certifications (détail) :

  • NF E 85-015
  • NF EN ISO 14122-3

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Fixations : contrepoids béton 25kg avec semelle résiliente 125x125mm - sans perçage ni fixation sur toiture
Normes : NF E 85-015 (garde-corps pour installations industrielles et bâtiments) et NF EN ISO 14122-3 (garde-corps pour moyens d’accès permanents aux machines)

Matériaux

  • Aluminium

Labels et certifications

  • NF

Divers

Terrasses et toitures existantes en rénovation
Plateformes techniques où la fixation mécanique est impossible
Sites industriels, tertiaires, logistiques ou commerciaux

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Génie civil
  • Industrie
