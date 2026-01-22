Garde corps autoportant aluminium
Protégez vos toitures existantes sans percer la structure grâce au garde-corps aluminium autoportant Anoxa.
Spécialement conçu pour la rénovation de toitures et terrasses, le garde-corps autoportant se pose directement sur la toiture grâce à un contrepoids en béton, préservant ainsi l’étanchéité.
Il est conforme aux normes NF E 85-015 et NF EN ISO 14122-3, garantissant sécurité et fiabilité pour le personnel de maintenance.
Points forts :
- Étanchéité préservée : pas de perçage de la toiture ou de l’acrotère
- Inclinaison modulable : droit, incliné 30° ou rabattable
- Montage facile : garde-corps préassemblé, manutentionnable par 1 personne
- Protection de la membrane de toiture : plots béton enveloppés en PEHD avec semelle résiliente
Matériaux (détail) :
- Aluminium, laquage RAL en option
Labels et certifications (détail) :
- NF E 85-015
- NF EN ISO 14122-3
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Fixations : contrepoids béton 25kg avec semelle résiliente 125x125mm - sans perçage ni fixation sur toiture
Normes : NF E 85-015 (garde-corps pour installations industrielles et bâtiments) et NF EN ISO 14122-3 (garde-corps pour moyens d’accès permanents aux machines)
Matériaux
- Aluminium
Labels et certifications
- NF
Divers
Terrasses et toitures existantes en rénovation
Plateformes techniques où la fixation mécanique est impossible
Sites industriels, tertiaires, logistiques ou commerciaux
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Génie civil
- Industrie
