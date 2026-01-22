Garde corps autoportant aluminium

Protégez vos toitures existantes sans percer la structure grâce au garde-corps aluminium autoportant Anoxa.

Spécialement conçu pour la rénovation de toitures et terrasses, le garde-corps autoportant se pose directement sur la toiture grâce à un contrepoids en béton, préservant ainsi l’étanchéité.

Il est conforme aux normes NF E 85-015 et NF EN ISO 14122-3, garantissant sécurité et fiabilité pour le personnel de maintenance.

Points forts :

Étanchéité préservée : pas de perçage de la toiture ou de l’acrotère

Inclinaison modulable : droit, incliné 30° ou rabattable

Montage facile : garde-corps préassemblé, manutentionnable par 1 personne

Protection de la membrane de toiture : plots béton enveloppés en PEHD avec semelle résiliente

Matériaux (détail) :

Aluminium, laquage RAL en option

Labels et certifications (détail) :