Plateforme Individuelle Roulante inox et acier

Anoxa

Travaillez en hauteur en toute sécurité grâce à une plateforme roulante modulable, robuste et conforme à la norme NF EN 131-7.

Conçue pour les professionnels du BTP, de l’industrie et de la maintenance, la PIR ANOXA offre une solution sécurisée pour tous vos travaux en hauteur jusqu’à 3,6 m.
Grâce à sa conception modulaire et monobloc, cette plateforme garantit stabilité, confort et sécurité, tout en restant facile à déplacer et à stocker dans des zones à accès restreint.

Disponible en acier galvanisé ou inox 304L, elle s’adapte à différents environnements : zones de production, ateliers, chantiers, espaces humides ou salles propres. Sa structure ergonomique, ses platelages antidérapants et son portillon sécurisé offrent un travail mains libres, sûr et efficace.

Les points forts :

  • Sécurité optimale
  • Platelage antidérapant, garde-corps complets, portillon battant et roues freinées
  • Adaptée aux environnements exigeants : résistante à la corrosion et aux produits chimiques, disponible en inox 304L pour les milieux sensibles
  • Plateforme compacte, facile à déplacer sur ses roues pivotantes ou fixes, sans besoin de stabilisateurs
  • Hauteurs modulables : palier de 2 à 8 marches (400 mm à 1 600 mm), jusqu’à 3,6 m de hauteur de travail, pour s’adapter à toutes les tâches

Matériaux (détail) :

  • Acier thermolaqué, Inox 304L

Labels et certifications (détail) :

  • NF EN 131-7

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Garde-corps : lisse, sous-lisse et plinthe, portillon à 2 volées battantes et main courante avec crosse de départ
Palier et marches avec un platelage antidérapant
Accès : échelle de 2 à 8 marches avec pente 50°
Appuis : 4 roues pivotantes avec freins, 2 roues fixes à l'arrière et appui sur partins antidérapants à l'avant
Soudeurs certifiés suivant la norme EN ISO 3834
Capacité maximale : 150kg
Livraison : plateforme livrée montée, prête à l'emploi

Matériaux

  • Aciers
  • Inox

Labels et certifications

  • NF

Divers

Marchepied, estrade ou plateforme individuelle pour travaux en hauteur
Ateliers, chaînes de production, zones logistiques
Montage, inspection, stockage et maintenance
Environnements industriels, agroalimentaires ou chimiques

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Génie civil
  • Industrie
