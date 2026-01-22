Plateforme Individuelle Roulante inox et acier
Travaillez en hauteur en toute sécurité grâce à une plateforme roulante modulable, robuste et conforme à la norme NF EN 131-7.
Conçue pour les professionnels du BTP, de l’industrie et de la maintenance, la PIR ANOXA offre une solution sécurisée pour tous vos travaux en hauteur jusqu’à 3,6 m.
Grâce à sa conception modulaire et monobloc, cette plateforme garantit stabilité, confort et sécurité, tout en restant facile à déplacer et à stocker dans des zones à accès restreint.
Disponible en acier galvanisé ou inox 304L, elle s’adapte à différents environnements : zones de production, ateliers, chantiers, espaces humides ou salles propres. Sa structure ergonomique, ses platelages antidérapants et son portillon sécurisé offrent un travail mains libres, sûr et efficace.
Les points forts :
- Sécurité optimale
- Platelage antidérapant, garde-corps complets, portillon battant et roues freinées
- Adaptée aux environnements exigeants : résistante à la corrosion et aux produits chimiques, disponible en inox 304L pour les milieux sensibles
- Plateforme compacte, facile à déplacer sur ses roues pivotantes ou fixes, sans besoin de stabilisateurs
- Hauteurs modulables : palier de 2 à 8 marches (400 mm à 1 600 mm), jusqu’à 3,6 m de hauteur de travail, pour s’adapter à toutes les tâches
Matériaux (détail) :
- Acier thermolaqué, Inox 304L
Labels et certifications (détail) :
- NF EN 131-7
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Garde-corps : lisse, sous-lisse et plinthe, portillon à 2 volées battantes et main courante avec crosse de départ
Palier et marches avec un platelage antidérapant
Accès : échelle de 2 à 8 marches avec pente 50°
Appuis : 4 roues pivotantes avec freins, 2 roues fixes à l'arrière et appui sur partins antidérapants à l'avant
Soudeurs certifiés suivant la norme EN ISO 3834
Capacité maximale : 150kg
Livraison : plateforme livrée montée, prête à l'emploi
Matériaux
- Aciers
- Inox
Labels et certifications
- NF
Divers
Marchepied, estrade ou plateforme individuelle pour travaux en hauteur
Ateliers, chaînes de production, zones logistiques
Montage, inspection, stockage et maintenance
Environnements industriels, agroalimentaires ou chimiques
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Génie civil
- Industrie
Les tags associés
Échelons à fixer
Sécurisez vos accès en milieux restreints grâce à des échelons à fixer robustes, antidérapants et disponibles en acier galvanisé ou inox 316L. Anoxa...
Garde corps acier soudé
Sécurisez vos accès industriels et techniques avec des garde-corps soudés robustes, conformes aux normes NF et RATP. Spécialiste des accès techniques (échelles...
Garde corps autoportant aluminium
Protégez vos toitures existantes sans percer la structure grâce au garde-corps aluminium autoportant Anoxa. Spécialement conçu pour la rénovation de toitures et terrasses,...
Escalier et Saut de Loup acier
Spécialiste des accès en hauteur (Echelle à crinoline, passerelle, escalier…) en aluminium, acier et inox, Anoxa innove et lance sa solution modulable d’escalier et saut...
Échelle renforcée RATP
Accédez en toute sécurité aux infrastructures souterraines et ferroviaires grâce à une échelle renforcée certifiée NF EN 1090 et conforme aux exigences...
Echelle à crinoline aluminium, acier et inox à la norme pour sécuriser vos accès fixes
1 seule conception pour 3 matières ! Nos échelles à crinoline sont disponibles en aluminium, acier, inox 304 et inox 316. L’échelle à crinoline est conçue...
Table de sciage ergonomique ANOXA
Table de sciage standard ou multicoupe pour effectuer vos travaux de sciage en toute sécurité. La table de sciage ANOXA a été développée pour aider les entreprises...
Garde corps aluminium fixe
Assurez la sécurité de vos toitures et terrasses industrielles avec le garde-corps aluminium fixe Anoxa. Conçus et fabriqués en Normandie, nos garde-corps fixes en aluminium...
Marche pied de chantier
Organisez vos accès provisoires en toute sécurité avec notre marchepied de chantier modulable en aluminium, conçu pour les professionnels du BTP et de l’industrie. Notre...
Portique de levage et de manutention
Portique de manutention en aluminium manuel, autonome, et entièrement modulaire, capable de lever jusqu’à 1500 kg selon configuration. Disponible en chèvre mobile, chèvre...