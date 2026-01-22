Portique de levage et de manutention

Capacité de charge : jusqu'à 1500kg selon configuration ((CMU 1T ou CMU 1,5T)

Fixation/appuis : Chèvre mobile : roulettes pivotantes à freins Ø160 / Chèvre fixe ou pied fixe : fixation directe sur l'environnement (sol ou structure)

Installation : livré en sous-éléments, assemblage par boulonnage et notice d'utilisation incluse

Longueur poutre : CMU 1T : 1 à 3 mètres / CMU 1,5T : 1 à 6 mètres

Hauteur réglable : de 1500 à 2400 mètres

Chariot porte-palan : inclus pour le 1,5T - 14,2kg (en option pour le 1T)