Portique de levage et de manutention

Anoxa

Portique de manutention en aluminium manuel, autonome, et entièrement modulaire, capable de lever jusqu’à 1500 kg selon configuration.

Disponible en chèvre mobile, chèvre fixe ou pied fixe, ce portique s’adapte à tous les environnements et contraintes de terrain.
Conforme aux exigences RATP. Chaque équipement est testé en charge avant expédition.

Les points forts :

  • Configuration modulaire
  • Pieds au choix : chèvre mobile, chèvre fixe ou pied fixe, avec longueurs de poutre variables
  • Longueur sur mesure
  • Poutre ajustable jusqu’à 6 000 mm selon la CMU souhaitée
  • Capacité de charge jusqu'à 1500kg
  • Rigidité garantie jusqu’à 1500 kg, testée et validée en charge avant expédition
  • Hauteur de manutention ajustable : 1500 à 2000 mm sur roulettes / 1900 à 2400 mm sur socle
  • Roues pivotantes à freins pour déplacements sécurisés en intérieur comme en extérieur
  • Montage / démontage facile
  • Conception mécanosoudée démontable en 3 éléments, livrée en sous-éléments à boulonner

Matériaux (détail) :

  • Aluminium brut (laquage RAL standard en option)

Labels et certifications (détail) :

  • Conforme exigences RATP

Caractéristiques techniques

Capacité de charge : jusqu'à 1500kg selon configuration ((CMU 1T ou CMU 1,5T)
Fixation/appuis : Chèvre mobile : roulettes pivotantes à freins Ø160 / Chèvre fixe ou pied fixe : fixation directe sur l'environnement (sol ou structure)
Installation : livré en sous-éléments, assemblage par boulonnage et notice d'utilisation incluse
Longueur poutre : CMU 1T : 1 à 3 mètres / CMU 1,5T : 1 à 6 mètres
Hauteur réglable : de 1500 à 2400 mètres
Chariot porte-palan : inclus pour le 1,5T - 14,2kg (en option pour le 1T)

Matériaux

  • Aluminium

Divers

Atelier ou chantier : manutention, pose et dépose, maintenance
Intervention sur sites difficiles ou en hauteur limitée
Positionnement précis de pièces ou machineries lourdes

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Génie civil
  • Industrie
