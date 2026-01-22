Portique de levage et de manutention
Portique de manutention en aluminium manuel, autonome, et entièrement modulaire, capable de lever jusqu’à 1500 kg selon configuration.
Disponible en chèvre mobile, chèvre fixe ou pied fixe, ce portique s’adapte à tous les environnements et contraintes de terrain.
Conforme aux exigences RATP. Chaque équipement est testé en charge avant expédition.
Les points forts :
- Configuration modulaire
- Pieds au choix : chèvre mobile, chèvre fixe ou pied fixe, avec longueurs de poutre variables
- Longueur sur mesure
- Poutre ajustable jusqu’à 6 000 mm selon la CMU souhaitée
- Capacité de charge jusqu'à 1500kg
- Rigidité garantie jusqu’à 1500 kg, testée et validée en charge avant expédition
- Hauteur de manutention ajustable : 1500 à 2000 mm sur roulettes / 1900 à 2400 mm sur socle
- Roues pivotantes à freins pour déplacements sécurisés en intérieur comme en extérieur
- Montage / démontage facile
- Conception mécanosoudée démontable en 3 éléments, livrée en sous-éléments à boulonner
Matériaux (détail) :
- Aluminium brut (laquage RAL standard en option)
Labels et certifications (détail) :
- Conforme exigences RATP
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Capacité de charge : jusqu'à 1500kg selon configuration ((CMU 1T ou CMU 1,5T)
Fixation/appuis : Chèvre mobile : roulettes pivotantes à freins Ø160 / Chèvre fixe ou pied fixe : fixation directe sur l'environnement (sol ou structure)
Installation : livré en sous-éléments, assemblage par boulonnage et notice d'utilisation incluse
Longueur poutre : CMU 1T : 1 à 3 mètres / CMU 1,5T : 1 à 6 mètres
Hauteur réglable : de 1500 à 2400 mètres
Chariot porte-palan : inclus pour le 1,5T - 14,2kg (en option pour le 1T)
Matériaux
- Aluminium
Divers
Atelier ou chantier : manutention, pose et dépose, maintenance
Intervention sur sites difficiles ou en hauteur limitée
Positionnement précis de pièces ou machineries lourdes
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Génie civil
- Industrie
Les tags associés
Échelons à fixer
Sécurisez vos accès en milieux restreints grâce à des échelons à fixer robustes, antidérapants et disponibles en acier galvanisé ou inox 316L. Anoxa...
Plateforme Individuelle Roulante inox et acier
Travaillez en hauteur en toute sécurité grâce à une plateforme roulante modulable, robuste et conforme à la norme NF EN 131-7. Conçue pour les professionnels...
Garde corps acier soudé
Sécurisez vos accès industriels et techniques avec des garde-corps soudés robustes, conformes aux normes NF et RATP. Spécialiste des accès techniques (échelles...
Garde corps autoportant aluminium
Protégez vos toitures existantes sans percer la structure grâce au garde-corps aluminium autoportant Anoxa. Spécialement conçu pour la rénovation de toitures et terrasses,...
Échelle renforcée RATP
Accédez en toute sécurité aux infrastructures souterraines et ferroviaires grâce à une échelle renforcée certifiée NF EN 1090 et conforme aux exigences...
Echelle à crinoline aluminium, acier et inox à la norme pour sécuriser vos accès fixes
1 seule conception pour 3 matières ! Nos échelles à crinoline sont disponibles en aluminium, acier, inox 304 et inox 316. L’échelle à crinoline est conçue...
Escalier et Saut de Loup acier
Spécialiste des accès en hauteur (Echelle à crinoline, passerelle, escalier…) en aluminium, acier et inox, Anoxa innove et lance sa solution modulable d’escalier et saut...
Table de sciage ergonomique ANOXA
Table de sciage standard ou multicoupe pour effectuer vos travaux de sciage en toute sécurité. La table de sciage ANOXA a été développée pour aider les entreprises...
Garde corps aluminium fixe
Assurez la sécurité de vos toitures et terrasses industrielles avec le garde-corps aluminium fixe Anoxa. Conçus et fabriqués en Normandie, nos garde-corps fixes en aluminium...
Marche pied de chantier
Organisez vos accès provisoires en toute sécurité avec notre marchepied de chantier modulable en aluminium, conçu pour les professionnels du BTP et de l’industrie. Notre...