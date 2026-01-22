Podcast
Échelle renforcée RATP

Anoxa

Accédez en toute sécurité aux infrastructures souterraines et ferroviaires grâce à une échelle renforcée certifiée NF EN 1090 et conforme aux exigences RATP.

ANOXA propose son échelle fixe renforcée, spécialement conçue pour les environnements urbains exigeants : puits, fosses, descenderies, trous d’homme, regards, tunnels ou zones techniques de métro et tramway.

Fabriquée en acier galvanisé à chaud et disponible avec ou sans crinoline, droite ou inclinée, cette solution garantit une sécurité optimale grâce à sa certification NF EN 1090 associée au marquage CE et à sa conformité aux prescriptions RATP.

Réalisations
Déjà installées sur de nombreux projets RATP et chantiers souterrains, les échelles renforcées ANOXA démontrent leur efficacité sur des sites à fort passage et à contraintes techniques élevées.
Leur fiabilité, leur durabilité et leur conformité font d’elles une référence pour les infrastructures urbaines et ferroviaires.

Les points forts :

  • Robustesse certifiée NF EN 1090 : une structure étudiée pour résister aux usages intensifs en environnements souterrain
  • Conforme aux exigences RATP : idéale pour les réseaux métro et tramway, elle garantit un accès fiable et durable pour les travaux de maintenance, d’inspection et d’exploitation
  • Sécurité maximale en accès difficile : mains courantes soudées, marche palière articulée et options de sortie sécurisée (portillon, garde-corps, poignée) assurent une montée et une circulation sans danger
  • Installation rapide grâce au pré assemblage : échelles, crinolines et éléments soudés en atelier pour limiter les interventions sur chantier et accélérer la mise en service

Matériaux (détail) :

  • Acier galvanisé à chaud

Labels et certifications (détail) :

  • NF EN 1090, CE, Conforme exigences RATP

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Largeur d'échelle : 400mm
Fixations murales et au sol
Inclinaison : droite ou inclinée
Normes et certifications : NF EN 1090 - marquage CE, conformité aux exigences RATP

Matériaux

  • Aciers

Labels et certifications

  • NF
  • Normes CE

Divers

Chantiers souterrains : puits, fosses, descenderies, trous d’homme, regards
Infrastructures ferroviaires : réseaux métro, tramway, tunnels, zones techniques
Travaux publics : maintenance, inspection, interventions urbaines
Accès techniques sécurisés pour environnements confinés ou difficiles d’accès

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Génie civil
  • Industrie
En savoir plus Documentation

Les tags associés

