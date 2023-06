iD INSPIRATION Click Solid 55, sol semi-rigide avec système de clic vertical pour les commerces ou bureaux

La gamme iD Inspiration Click offre une installation plus rapide et simple grâce à son système de click vertical.

Nous avons renforcé la rigidité des nos références iD Inspiration Click Solid 30 et 55 designs, en adoptant des caractéristiques semi rigides. La rigidification apporte plus de stabilité à nos produits et offre la possibilité de les installer directement sur un sol existant et directement sur du carrelage avec des joints étroits (voir la notice d'installation).

Matériaux (détail) :