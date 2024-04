Hétérogène U3 U4 acoustique : Tapiflex, excellence, génius et platinium

Les revêtements de sol hétérogènes acoustiques Tarkett proposent des solutions designs, dotées d'une couche intermédiaire en mousse pour réduire la transmission du son et absorber les chocs. Inspirés des tendances actuelles et disponibles dans de nombreux décors allant du sol, aux escaliers et aux murs, ces solutions classées U3U4 répondront à toutes vos exigences de trafic, d’entretien et de confort.

Labels & Certifications (détail) :