iD INSPIRATION 30, sol modulaire pour le résidentiel

iD Inspiration offre une excellente modularité qui permet de facilement transformer un espace pour répondre aux transformations et évolutions de la vie professionnelle et privée sans compromettre la santé et l'environnement.

En même temps, les coloris et thèmes inspirés de la nature et soulignés par l'ultra-réalisme de l'impression haute définition vous permettent de choisir les plus beaux décors naturels dans des matériaux en vinyle haute performance pour réaliser des intérieurs où l'on se sent bien.

La série iD Inspiration 30 a été conçue pour des environnements résidentiels avec des zones à circulation modérée.

Matériaux (détail) :

Revêtements de sol hétérogènes en polychlorure de vinyle

Labels & Certifications (détail) :