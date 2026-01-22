Sécurisez vos accès en milieux restreints grâce à des échelons à fixer robustes, antidérapants et disponibles en acier galvanisé ou inox 316L.

Anoxa complète son offre avec une gamme d’échelons à fixer et de crosses autonomes, conçus pour organiser les accès en environnements exigus : regards de visite, puits, conduites enterrées, réseaux d’assainissement ou chambres techniques.

Disponibles en acier galvanisé à chaud ou en inox 316L, ces échelons sont adaptés aux milieux corrosifs, alimentaires, eau potable ou environnements salins. Tenus en stock dans nos ateliers, ils sont expédiés en 24 à 72 h, pour répondre rapidement aux besoins des chantiers.

Les points forts :

Antidérapance renforcée : échelons perforés sans arêtes vives pour une montée/descente ergonomique et sécurisée, même en milieux humides ou glissants

Livraison express 24h à 72h : produits tenus en stock, prêts à être expédiés

Fixation simple et pose rapide par scellement chimique (chevilles non fournies), adaptée aux parois droites ou circulaires

Adaptés aux environnements spécifiques : inox 316L (pour les zones corrosives, alimentaires, eau potable ou milieux chimiques) et version acier galvanisé pour la majorité des usages

Option crosse autonome : permet de sécuriser la montée/descente dans les puits ou regards profonds, avec une prise en main facilitée

Matériaux (détail) :