Échelons à fixer
Sécurisez vos accès en milieux restreints grâce à des échelons à fixer robustes, antidérapants et disponibles en acier galvanisé ou inox 316L.
Anoxa complète son offre avec une gamme d’échelons à fixer et de crosses autonomes, conçus pour organiser les accès en environnements exigus : regards de visite, puits, conduites enterrées, réseaux d’assainissement ou chambres techniques.
Disponibles en acier galvanisé à chaud ou en inox 316L, ces échelons sont adaptés aux milieux corrosifs, alimentaires, eau potable ou environnements salins. Tenus en stock dans nos ateliers, ils sont expédiés en 24 à 72 h, pour répondre rapidement aux besoins des chantiers.
Les points forts :
- Antidérapance renforcée : échelons perforés sans arêtes vives pour une montée/descente ergonomique et sécurisée, même en milieux humides ou glissants
- Livraison express 24h à 72h : produits tenus en stock, prêts à être expédiés
- Fixation simple et pose rapide par scellement chimique (chevilles non fournies), adaptée aux parois droites ou circulaires
- Adaptés aux environnements spécifiques : inox 316L (pour les zones corrosives, alimentaires, eau potable ou milieux chimiques) et version acier galvanisé pour la majorité des usages
- Option crosse autonome : permet de sécuriser la montée/descente dans les puits ou regards profonds, avec une prise en main facilitée
Matériaux (détail) :
- Acier galvanisé à chaud (laquage RAL standard en option), inox 316L décapées et passivées chimiquement (certificat sur demande)
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Codes articles
Échelon acier galvanisé : CR12006
Échelon inox 316L : CR14006
Crosse autonome galvanisée : CR02205
Crosse autonome inox 316L : CR04205
Fixations : pose par scellement chimique (chevilles non fournies), compatible parois consolidées droites ou circulaires
Résistance : tests de traction réalisés et validés en atelier. CMU = 200kg
Livraison : produits en stock, expédiés sous 24 à 72h
Matériaux
- Aciers
Divers
Réseaux d’assainissement, eaux usées, évacuation
Regards béton et regards de visite
Puits, conduites enterrées, chambres techniques
Cheminées et conduits verticaux
Réseaux souterrains et zones à accès difficile
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Génie civil
- Industrie
