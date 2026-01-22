Garde corps acier soudé

Sécurisez vos accès industriels et techniques avec des garde-corps soudés robustes, conformes aux normes NF et RATP.

Spécialiste des accès techniques (échelles à crinoline, escaliers, sauts de loup), Anoxa propose des garde-corps acier soudés pour sécuriser vos passerelles, toitures, quais et plateformes industrielles ou tertiaires. Conçus sur mesure dans nos ateliers certifiés NF EN 1090, ils respectent les normes NF E 85-015, NF EN ISO 14122-3, ainsi que le cahier des charges RATP pour les installations ferroviaires.

Robustes, fiables et faciles à installer, ces garde-corps mécano-soudés constituent une solution durable et économique pour protéger contre les risques de chute.

Les points forts :

Fabrication française certifiée

Modules réalisés par des soudeurs qualifiés selon NF EN ISO 3834, garantissant sécurité, fiabilité et qualité industrielle

Conforme aux normes et réglementations : NF E 85-015, NF EN ISO 14122-3 et exigences RATP

Modules sur mesure et préassemblés

Modules de 2 à 4 poteaux et angles réglables de 80° à 270°, pour une adaptation parfaite à vos sites. Pré-montage possible en atelier pour un gain de temps sur chantier

Installation rapide et simplifiée

Fixations : à la française (sur dalle) ou à l’anglaise (en applique), modules prêts à cheviller avec plan de calepinage

Matériaux (détail) :

Acier galvanisé à chaud, laquage RAL en option

Labels et certifications (détail) :