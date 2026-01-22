Garde corps acier soudé
Sécurisez vos accès industriels et techniques avec des garde-corps soudés robustes, conformes aux normes NF et RATP.
Spécialiste des accès techniques (échelles à crinoline, escaliers, sauts de loup), Anoxa propose des garde-corps acier soudés pour sécuriser vos passerelles, toitures, quais et plateformes industrielles ou tertiaires. Conçus sur mesure dans nos ateliers certifiés NF EN 1090, ils respectent les normes NF E 85-015, NF EN ISO 14122-3, ainsi que le cahier des charges RATP pour les installations ferroviaires.
Robustes, fiables et faciles à installer, ces garde-corps mécano-soudés constituent une solution durable et économique pour protéger contre les risques de chute.
Les points forts :
- Fabrication française certifiée
- Modules réalisés par des soudeurs qualifiés selon NF EN ISO 3834, garantissant sécurité, fiabilité et qualité industrielle
- Conforme aux normes et réglementations : NF E 85-015, NF EN ISO 14122-3 et exigences RATP
- Modules sur mesure et préassemblés
- Modules de 2 à 4 poteaux et angles réglables de 80° à 270°, pour une adaptation parfaite à vos sites. Pré-montage possible en atelier pour un gain de temps sur chantier
- Installation rapide et simplifiée
- Fixations : à la française (sur dalle) ou à l’anglaise (en applique), modules prêts à cheviller avec plan de calepinage
Matériaux (détail) :
- Acier galvanisé à chaud, laquage RAL en option
Labels et certifications (détail) :
- NF E 85-015
- NF EN ISO 14122-3
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Code article :
Module 2 poteaux - fixation à l'anglaise : GC02001
Module 3 poteaux - fixation à l'anglaise : GC02002
Module 3 poteaux jonction - fixation à l'anglaise : GC02003
Module 4 poteaux - fixation à l'anglaise : GC02004
Module 2 poteaux - fixation à la française : GC02011
Module 3 poteaux - fixation à la française : GC02012
Module 3 poteaux jonction - fixation à la française : GC02013
Module 4 poteaux jonction - fixation à la française : GC02014
Module angle garde-corps standard : GC02020
Module portillon complet : GC02050
Fixations : à l'anglaise (en applique - nez de dalle) ou à la française (sur dalle béton)
Normes : NF E 85-015 (pour installations industrielles et bâtiments), NF EN ISO 14122-3 (pour moyens d'accès permanents aux machines), et conformité aux exigences RATP pour gares et sites ferroviaires
Matériaux
- Aciers
Labels et certifications
- NF
Divers
Garde-corps pour passerelles et plateformes industrielles
Sécurisation de quais et toitures
Protection des machines et zones techniques
Conformité RATP pour accès techniques dans gares et métros
Adaptable aux environnements intérieurs et extérieurs
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Génie civil
- Industrie
