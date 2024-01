ELEGANCE RIGID 55 : lames et dalles rigides à cliquer fabriquées en Europe

La solution de revêtement de sol vinyle à cliquer, Elegance Rigid 55, est idéale pour les projets de rénovation rapide dans des zones à faible trafic commercial telles que les logements et les chambres d'hôtel. Grâce au nouveau système de clic GenClick®, l'installation est rapide et facile, même sur des surfaces telles que le carrelage et les sols chauffants.



Avec sa sous-couche acoustique intégré, cette solution permet d'économiser du temps lors des projets de rénovation, car l'ajout d'une sous-couche acoustique supplémentaire n'est pas nécessaire. Les lames et dalles pvc résistent aux rayures, à l'abrasion, à l'usure et aux taches, tout en étant facile à nettoyer. Elle se distingue également par sa stabilité dimensionnelle élevée (jusqu'à 50°C), ce qui lui permet de supporter des variations de température importantes dans la pièce.

Avec une variété de décors, de la pierre aux effets bois, cette gamme permet de créer un intérieur intemporel et naturel. Les décors peuvent être assortis et mélangés pour concevoir des espaces flexibles et modulaires.