Vous avez un sens artistique développé et vous souhaitez mettre à disposition votre créativité au service de l’architecture ? Si vous avez un attrait particulier pour la conception esthético-pratique de lieux de vie, ne cherchez plus, la formation concepteur en architecture intérieure est faite pour vous !

Lancez-vous ! Formez-vous à distance grâce à la formation concepteur en architecture intérieure avec L’École chez Soi.

Objectifs de la formation :

Une fois la formation concepteur en architecture intérieure terminée, vous serez capable de :

exécuter des dessins techniques sur papier et sur ordinateur grâce à AutoCAD,

établir un projet de dessin de bâtiment du début à la fin, en vous appuyant sur votre expérience de dessinateur et sur votre équipe.

Comment se déroule la formation ?

L’École chez Soi est une école de formation à distance spécialiste des métiers de la Construction et de l’Habitat. C’est sans frais de déplacement et à votre rythme que vous suivez des cours de qualité préparés par des formateurs experts dans leur métier (architectes DPLG, architectes d’intérieur, décorateurs…). Vous bénéficiez d’un suivi et de conseils pédagogiques personnalisés et adaptés, et d’un véritable tremplin pour votre avenir professionnel (stage en entreprise, réseau professionnel…). Vous avez accès à MEEN (Mon Espace Élève Nomade ) qui vous permet d’apprendre même sans connexion internet.

Des outils professionnels essentiels à votre progression sont aussi mis à votre disposition :

Une licence éducation AutoCAD,

Un accès au Dicobat-On-Line, dictionnaire de référence du bâtiment, durant toute la durée de votre formation concepteur en architecture intérieure,

Des ressources pédagogiques exclusives pour mieux appréhender le logiciel AutoCAD (tutoriaux vidéos sur CD, plans…) et le dessin technique (tutoriaux vidéos, modeleur, exercices…).

Tarif de la formation :