Le secteur du BTP est en pleine révolution grâce au BIM (Building Information Modeling), une méthodologie qui est devenue incontournable dans l'industrie de la construction. En permettant une gestion optimisée des projets collectifs, le BIM offre des avantages tangibles et des perspectives d'amélioration significatives pour le secteur du bâtiment. Découvrez comment cette innovation a transformé l'industrie de la construction et explorez les nombreuses opportunités qu'elle offre aux professionnels du domaine.

Avec la formation Maîtriser les fondamentaux du BIM, formez-vous aux principes de ce procédé et des logiciels nécessaires à son utilisation. Il est à présent impératif pour tous les acteurs du secteur de la construction, qu’il soit en formation ou en exercice, de cerner les enjeux du BIM et de maîtriser les fondamentaux de la démarche et des outils.

Objectifs de la formation :

Une fois votre formation Maîtriser les fondamentaux du BIM terminée, vous serez en mesure de :

Comprendre les enjeux et la valeur ajoutée du BIM,

Savoir utiliser le(s) logiciel(s) indispensable(s) au BIM,

Mettre en place et piloter la gestion d’un projet BIM.

Comment se déroule la formation maîtriser les fondamentaux du BIM ?

L’École Chez Soi est une école de formation à distance, spécialisée dans les métiers de la Construction et de l’Habitat. C’est donc à votre rythme et de chez vous que vous accédez à des cours complets et de qualité, vous aidant à comprendre le fonctionnement, la démarche et les enjeux du BIM. Vous disposez aussi d’un suivi personnalisé et d’une assistance pédagogique à votre écoute tout au long de votre parcours de formation. De plus, vous avez accès à MEEN (Mon Espace Élève Nomade) qui vous permet d’accéder à tous vos contenus de formation quand vous n’avez pas accès à internet.

Des outils professionnels essentiels à votre progression sont aussi mis à votre disposition :

Une licence éducative REVIT,

Des vidéos pédagogiques.

Tarif de la formation :