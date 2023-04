SDL AVALIS : extension de vie bois aluminium avec isolation thermique

Panneau de toit :

La structure porteuse est fabriquée en épicéa lamellé-collé de qualité de sélection conformément à la norme DIN 1052-1.

Un panneau porteur présentant les meilleures caractéristiques et de qualité sélectionnée est utilisé. Le bois est certifié PEFC et provient de forêts gérées durablement.

Le panneau est constitué d’au moins cinq couches de bois de sciage collées en angle droit les unes par rapport aux autres et est ainsi hermétique à la diffusion de vapeur

Le composant est un matériau de construction solide avec une capacité de charge très élevée. Parallèlement, les éléments préfabriqués sont rapides et faciles à installer.



Construction :

La construction autonome ou reliée à l’architecture de l’habitat est réalisable

Des dimensions individuelles en largeur, profondeur et épaisseur sont possibles en fonction des exigences statiques. Cela donne la liberté de choisir parmi une variété d’options de conception

La faible conductivité thermique assure davantage de confort dans l’habitat et permet d’économiser de l’énergie

La construction ne transfère pas de charges statiques dans les éléments. Les matériaux isolants tels que l’isolation thermique se situent sur le dessus et recouvrent le panneau.

La pente du toit d’au moins 2 % est déterminée par une isolation en pente.

Deux débords de toit : Panneau avec configuration inclinée et panneau avec configuration droite

Le débord de toit est disponible jusqu’à 1.000 mm

Les poteaux sont en acier inoxydable et peuvent être placés individuellement en largeur en tenant compte de la statique

Le panneau de toit est disponible avec une découpe (puits de lumière) en option

Le puits de lumière peut être réalisé sous forme de toit en appentis ou à pignon avec une sélection de profilés de toiture Solarlux

L’eau de pluie est acheminée dans la gouttière située au-dessus du panneau de toit jusqu’à l’écoulement latéral

Les éléments sont installés avec la distance requise par rapport aux portées verticales

L’habillage intérieur est réalisé à l’aide d’un plafond fourni par le client selon ses souhaits