Grugeoir multi-plinthes "Greg"
Grugeoir MULTI-PLINTHES pour une découpe partielle de la plinthe par rainurage permettant le pliage des plinthes en angle sortant ou rentrant.
Convient pour les plinthes :
- plinthes PVC semi-rigides Romuflex
- remontée en plinthe PVC (prévoir une petite coupe au couteau de quelques mm au niveau de la base)
- plinthes âme PVC-bois Cubu.
- plinthes MDF
Livré en mallette plastique :
- 1 support noir pour maintenir la plinthe droite au moment de la coupe
- 1 petite règle servant à tracer/reporter l'emplacement de la coupe
- 1 cale alu pour s'adapter à la forme de la plinthe à base plate (uniquement pour les plinthes CUBU et MDF)
Fiche technique
Familles d'ouvrage
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
