Grugeoir multi-plinthes "Greg"

ROMUS

Grugeoir MULTI-PLINTHES pour une découpe partielle de la plinthe par rainurage permettant le pliage des plinthes en angle sortant ou rentrant.

Convient pour les plinthes :

  • plinthes PVC semi-rigides Romuflex
  • remontée en plinthe PVC (prévoir une petite coupe au couteau de quelques mm au niveau de la base)
  • plinthes âme PVC-bois Cubu.
  • plinthes MDF

 
Livré en mallette plastique :

  • 1 support noir pour maintenir la plinthe droite au moment de la coupe
  • 1 petite règle servant à tracer/reporter l'emplacement de la coupe 
  • 1 cale alu pour s'adapter à la forme de la plinthe à base plate (uniquement pour les plinthes CUBU et MDF)

Fiche technique

Familles d'ouvrage

  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
ROMUS - Batiweb

Avec 50 ans d’existence, ROMUS a su devenir un expert français en solutions de finitions...

13 15 rue du Taillefer
91160 CHAMPLAN
France

