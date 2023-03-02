iD Tilt HIT : LA solution aux exigences du trafic intense

La gamme iD Tilt HIT est spécialement développée pour les espaces à très fort traﬁc et trafic intense dans les environnements commerciaux et industriels. Rapides et faciles à installer sur des sols déjà existants, la collection iD Tilt HIT assure une réduction du temps d’immobilisation lors de la pose.

Avec sa couche d'usure homogène très épaisse, la gamme supporte de lourdes charges statiques et roulantes dans le temps. Ces dalles permettent aussi de réduire le bruit de roulement et de marche pour garantir un environnement plus confortable. C'est LA solution aux exigences du trafic intense car iD Tilt HIT résiste à l’abrasion, aux rayures, aux taches et s'entretient très facilement.

Matériaux (détail) :

Revêtements de sol hétérogènes en polychlorure de vinyle

traitement de surface : TopClean XP

100% sans phtalate

Fabriquée en Europe

Labels & Certifications (détail) :