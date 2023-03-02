iD Tilt HIT : LA solution aux exigences du trafic intense
La gamme iD Tilt HIT est spécialement développée pour les espaces à très fort traﬁc et trafic intense dans les environnements commerciaux et industriels. Rapides et faciles à installer sur des sols déjà existants, la collection iD Tilt HIT assure une réduction du temps d’immobilisation lors de la pose.
Avec sa couche d'usure homogène très épaisse, la gamme supporte de lourdes charges statiques et roulantes dans le temps. Ces dalles permettent aussi de réduire le bruit de roulement et de marche pour garantir un environnement plus confortable. C'est LA solution aux exigences du trafic intense car iD Tilt HIT résiste à l’abrasion, aux rayures, aux taches et s'entretient très facilement.
Matériaux (détail) :
- Revêtements de sol hétérogènes en polychlorure de vinyle
- traitement de surface : TopClean XP
- 100% sans phtalate
- Fabriquée en Europe
Labels & Certifications (détail) :
- Recyclable avec le programme ReStart
- EN ISO 10874 34 Très Intense
- EN ISO 10874 43 Intense
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Dalles en vinyle emboîtables pour espaces à trafic intense
Installation rapide, facile et économique sans temps d’immobilisation
Couche d'usure en homogène de 2,7 mm
Excellente stabilité dimensionnelle
Résistance extrême à l’abrasion, aux rayures et aux taches
Conçu pour un meilleur confort
Recyclable
Labels et certifications
- EN
- ISO
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Santé
- Sports et loisirs
Les tags associés
Dalles de moquettes Fuse Create
Alliance de deux couleurs contrastantes mais complémentaires dans un revêtement de sol source d'inspiration, Fuse Create incarne une toute nouvelle dimension dans les effets de transition...
Dalles de moquettes Traverse
Inspirée par le célèbre mouvement moderniste, la gamme de moquette Traverse, élément de la collection Essentials, arbore des lignes diagonales simples. Ces lignes...
Dalles de moquettes Desert
La dalle de moquette Desert donne une sensation d’ouverture et d’espace aux intérieurs, grâce à son design organique subtil. Comme les sables du désert,...
Dalles de moquettes Salt
La dalle de moquette Salt permet d’ajouter un touche de couleur vive mais discrète dans une combinaison de coloris, et aide à mettre en valeur le mobilier et à délimiter...
Revêtement de sol PVC homogène iQ Natural
La nouvelle génération d’iQ Natural est le premier revêtement de sol au monde en vinyle bio-attribué qui remplace la matière première conventionnelle d’origine...
Lames et dalles PVC iD Mixonomi
iD Mixonomi est une collection de sol vinyle modulaire qui offre un potentiel unique de personnalisation. Ses 10 formes géométriques combinables permettent de créer des calepinages...
Dalles de moquettes Airmaster® Atmos
Aujourd'hui, la plupart des gens passent 90 % de leur temps à l'intérieur, cela nous impose de créer des intérieurs sains. Avec AirMaster® Atmos, les utilisateurs...
Dalles de moquettes Metallic Shades
Conçue pour inspirer les designers et les architectes, en leur offrant des effets de brillant et de mat qu'ils peuvent associer à leur gré pour obtenir le résultat recherché,...
Dalles de moquettes Desert AirMaster®
Dernière-née de la collection AirMaster®, la nouvelle moquette Desert AirMaster® offre le meilleur de deux mondes : la beauté organique et une meilleure qualité de l’air...
Dalles de moquettes Iconic
L'archétype de la couleur : créez un revêtement de sol gai dans un kaléidoscope de couleurs avec Iconic, la nouveauté Essentials. Une technique de tuftage...
Les communiqués de la marque
Demander plus d'informations :
L'actualité de la marque
Les vidéos de la marque
Comment lire les passeports environnementaux pour obtenir des certifications de bâtiments durables ?
Dans cette vidéo instructive, nous vous guidons à travers la lecture des passeports environnementaux.
Développez vos objectifs avec le programme de collecte et de recyclage ReStart® de Tarkett
Rejoignez le programme ReStart® pour donner une seconde vie à vos revêtements de sol en fin d'usage et éviter que les matériaux ne finissent à la décharge ou à l’incinération.