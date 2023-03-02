ConnexionS'abonner
iD Tilt HIT : LA solution aux exigences du trafic intense

TARKETT

La gamme iD Tilt HIT est spécialement développée pour les espaces à très fort traﬁc et trafic intense dans les environnements commerciaux et industriels. Rapides et faciles à installer sur  des sols déjà existants, la collection iD Tilt HIT assure une réduction du temps d’immobilisation lors de la pose.

Avec sa couche d'usure homogène très épaisse, la gamme supporte de lourdes charges statiques et roulantes dans le temps. Ces dalles permettent aussi de réduire le bruit de roulement et de marche pour garantir un environnement plus confortable. C'est LA solution aux exigences du trafic intense car iD Tilt HIT résiste à l’abrasion, aux rayures, aux taches et s'entretient très facilement.

Matériaux (détail) :

  • Revêtements de sol hétérogènes en polychlorure de vinyle
  • traitement de surface : TopClean XP
  • 100% sans phtalate
  • Fabriquée en Europe

Labels & Certifications (détail) :

  • Recyclable avec le programme ReStart
  • EN ISO 10874 34 Très Intense
  • EN ISO 10874 43 Intense

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Dalles en vinyle emboîtables pour espaces à trafic intense
Installation rapide, facile et économique sans temps d’immobilisation
Couche d'usure en homogène de 2,7 mm
Excellente stabilité dimensionnelle
Résistance extrême à l’abrasion, aux rayures et aux taches
Conçu pour un meilleur confort
Recyclable

Labels et certifications

  • EN
  • ISO

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Santé
  • Sports et loisirs
