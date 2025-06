Système de cales et d'entretoises MAPELEVEL PROWDG SYSTEM

MapeLevel ProWDG System est un système de nivellement pour le carrelage en céramique et la pierre naturelle de différents formats et épaisseurs, qui peut être utilisé sur les sols et les murs et particulièrement adapté à la pose de carreaux grands formats.

MapeLevel ProWDG System a été développé pour aider le carreleur lors de la pose de carreaux, en particulier lors de la pose de carreaux grands formats ou de revêtements de sol irréguliers sur des supports non plans. Le système permet de réaliser des joints de largeur uniforme et de rectifier les irrégularités entre les carreaux adjacents, ce qui permet d'obtenir des revêtements de sol et de mur parfaitement plats.

MapeLevel ProWDG System est un système de nivellement composé de : MapeLevel ProWDG, cales de nivellement (polypropylène) ; MapeLevel ProWDG Spacer C, entretoises (HDPE) pour les carreaux en céramique et les pierres naturelles d'une épaisseur comprise entre 3 et 12 mm

MapeLevel ProWDG Spacer C est disponible en 4 épaisseurs différentes (1, 1,5, 2, 3 mm), chacune identifiable par une couleur différente, selon la largeur du joint. Les entretoises sont spécialement conçues pour se scinder facilement sous la surface du carreau afin d'en faciliter le retrait.

La cale MapeLevel ProWDG possède une surface crantée capable d'adhérer parfaitement à la base de l'entretoise en fonction de la force exercée et de niveler les carreaux en conséquence. Les nervures spécialement rapprochées à la surface de la cale garantissent une plus grande précision lors de la mise à niveau des carreaux et facilitent l'insertion et le serrage de la cale dans les entretoises.

Grâce à ces deux éléments (cale et entretoise), il est possible de rectifier rapidement et facilement les irrégularités entre les carreaux et ainsi obtenir des sols parfaitement plans.