Panneaux de particules décoratifs

La gestion durable, la préservation des ressources et l'utilisation responsable du bois ont toujours fait partie de l'ADN de notre entreprise.

En effet, c'est ensemble que nous assumons la responsabilité de la protection de l'environnement et de la fabrication efficace et durable de nos produits. Avec la nouvelle Collection & Services 24+ et cette nouvelle génération de bois, vos meubles et aménagements intérieurs seront encore plus durables. Un des matériaux les plus durables dans le monde, désormais encore plus durable.

Les investissements nous ont permis d'augmenter la proportion de bois issu de l'économie circulaire dans le processus de fabrication de nos produits, pour inclure, par exemple, les vieux meubles, mais aussi les sous-produits de l'industrie de la scierie, tels que les copeaux, la sciure ou les copeaux de bois. La qualité EGGER, qui a fait ses preuves, est maintenue à un niveau élevé et constant.

Avec les panneaux de particules EGGER, nous vous offrons le matériau idéal pour une gestion durable et efficace - sans compromis sur le design et la qualité.

Un grand choix de décors avec des structures de surface pertinentes déclinés sur plusieurs types de panneaux support

Vos projets ne connaîtront plus de limite grâce à la diversité des décors avec une structure de surface adaptée offerte par les panneaux décoratifs EGGER. Ils se déclinent sur plusieurs types de panneaux support et différentes constructions de revêtement selon les besoins. Ils se distinguent par des propriétés de surface optimales et peuvent être mis en œuvre facilement et sans usure prématurée des outils.

Matériaux (détail) :

Panneaux de particules bois

Labels & Certifications (détail) :