Placo® Modulo : les cloisons mobiles pour délimiter vos espaces

Placo® enrichit sa gamme de cloisons mobiles avec deux nouveaux modèles aux finitions esthétiques et premium : Placo® Modulo Zen et Placo® Modulo Vision+. Pour plus de modularité, Placo® propose des accessoires tels que des roulettes, des patins réglables et des connecteurs.

Un design sobre et élégant pour de nombreuses combinaisons possibles

Destiné essentiellement au marché du tertiaire, Placo® Modulo offre une grande polyvalence dans son utilisation et permet de créer un espace ou d’en réaménager un, de séparer des pièces, de délimiter une zone de circulation, de moduler un lieu, tout cela en s’adaptant à n’importe quelle configuration, qu’elle soit immédiate ou évolutive.



En neuf comme en rénovation, cette solution esthétique et rapide à mettre en place, s’intègre naturellement à tous types d’environnements : bureaux, administratif, santé, industrie, enseignement…

Une gamme très complète pour répondre à vos attentes

Fabriqué en France dans une usine du groupe Saint-Gobain, Placo® Modulo présente une gamme de 14 références pour répondre à tous les besoins et assurer confort et bien-être aux utilisateurs.



Dimensions, matériaux, coloris, accessoires, permettent de nombreuses associations pour personnaliser les lieux en jouant sur la couleur, la transparence ou les volumes.



La cloison mobile en bois mélaminé est proposée dans 2 dimensions :

1000 l x 1600 L mm pour les aires « assises »

1000 l x 1800 L mm pour les zones de circulation

Le cœur de la gamme présente deux modèles phares : Placo® Modulo Style version pleine en bois mélaminé et Placo® Modulo Vision version vitrée sur allège en bois mélaminé.

Nouveautés !

Deux nouveaux modèles viennent compléter les gammes précédentes, avec des finitions esthétiques premium.

Placo® Modulo ZEN : le maître-mot de cette gamme : le confort ! Alliant un panneau métallique perforé et une laine de roche ISOVER en son coeur, cette cloison offre un coefficient d'absorption acoustique élevé. Elle est parfaite pur absorber les bruits générés dans les grands espaces, open space et autres restaurants. Enfin, sa rigidité et son entretien facile permettent de s'adapter aux enjeux de la restauration collective, et plus particulièrement des cantines scolaires ou des établissements de santé.

: le maître-mot de cette gamme : le confort ! Alliant un panneau métallique perforé et une laine de roche ISOVER en son coeur, cette cloison offre un coefficient d'absorption acoustique élevé. Elle est parfaite pur absorber les bruits générés dans les grands espaces, open space et autres restaurants. Enfin, sa rigidité et son entretien facile permettent de s'adapter aux enjeux de la restauration collective, et plus particulièrement des cantines scolaires ou des établissements de santé. Placo® Modulo VISION + : Cette fois, place à la transparence ! Avec VISION +, il s'agit d'aller plus loin dans la création d'ambiances conjuguant luminosité et légèreté. Cette cloison est vitrée de bas en haut, avec un verre trempé résistant Planiclear® Securit 4 mm de Saint-Gobain Vitrage Bâtiment). Principal avantage ; elle préserve une vue sur l'ensemble de l'espace et permet de profiter des apports de lumière naturelle, quel que soit l'endroit où l'on se trouve.

Les + produit