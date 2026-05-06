Plateau de toiture acoustique JI 92-500 DK Perfo

Le JI 92-500 DK Perfo est un plateau de toiture perforé conçu pour les procédés SilentRoof et SilentRoof Solar.

Il apporte une réponse technique de premier plan aux projets recherchant une toiture acier à haute performance acoustique, structurée autour d’un procédé documenté et spécifiquement développé pour les enveloppes industrielles et tertiaires.

Matériaux (détail) :

Acier perforé

Labels et certifications (détail) :