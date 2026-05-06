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Plateau de toiture acoustique JI 92-500 DK Perfo

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JORIS IDE

Le JI 92-500 DK Perfo est un plateau de toiture perforé conçu pour les procédés SilentRoof et SilentRoof Solar.

Il apporte une réponse technique de premier plan aux projets recherchant une toiture acier à haute performance acoustique, structurée autour d’un procédé documenté et spécifiquement développé pour les enveloppes industrielles et tertiaires.

Matériaux (détail) :

  • Acier perforé

Labels et certifications (détail) :

  • ATEx de cas a n°3556_V1 pour SilentRoof ; ATEx de cas a n°3622_V1 pour SilentRoof Solar

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Plateau acier perforé
Conçu pour le procédé de toiture SilentRoof
Version adaptée au procédé SilentRoof Solar

Matériaux

  • Aciers

Divers

Plateau de toiture pour procédés acoustiques SilentRoof et SilentRoof Solar

Familles d'ouvrage

  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Tertiaire
  • Autre
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