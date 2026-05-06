Plateau toiture acoustique JI 160-600 DK Perfo

Le JI 160-600 DK Perfo est un plateau de toiture perforé développé pour les procédés SilentRoof et SilentRoof Solar.

Il s’adresse aux projets où la maîtrise acoustique de la toiture métallique constitue un enjeu majeur, en apportant une base robuste, documentée et compatible avec les solutions acoustiques Joris Ide.

Matériaux (détail) :

Acier perforé

Labels et certifications (détail) :