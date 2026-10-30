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RCV480 : VMC double flux compacte 480 m³/h

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RCV480 : VMC double flux compacte 480 m³/h - Batiweb

La RCV480 est une VMC double flux qui associe haute efficacité et faible encombrement pour assurer une ventilation performante au quotidien. Son échangeur de chaleur à contre-courant en polymère récupère l'énergie de l'air extrait pour la transférer à l'air neuf entrant, avec une efficacité thermique pouvant atteindre 91 %.

Intelligente et autonome, elle intègre la fonction Constant Flow, qui maintient un débit d'air précis malgré les variations de pression dans le réseau, ainsi qu'un capteur d'humidité qui ajuste la ventilation aux besoins réels. Ses ventilateurs EC basse consommation contribuent à limiter la consommation d'énergie. La fonction de refroidissement naturel utilise l'air frais extérieur, notamment la nuit, pour maintenir une température intérieure confortable, et un mode poêle / cheminée est disponible.

Avec 32 possibilités de raccordement, sur le dessus ou sur les côtés, en configuration gauche ou droite sélectionnable électroniquement, la RCV480 s'adapte aux configurations de chantier les plus variées. Elle se pilote et se surveille depuis une application mobile.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Débit maximal : 480 m³/h
Débit nominal : 350 m³/h
Efficacité thermique : jusqu'à 91 %
Configurations de raccordement : 32 (dessus ou côtés, gauche ou droite)
Fonction Constant Flow : débit d'air maintenu malgré les variations de pression du réseau
Capteur d'humidité intégré
Ventilateurs EC basse consommation
Refroidissement naturel (free cooling)
Mode poêle / cheminée
Pilotage et surveillance via application mobile
Échangeur de chaleur à contre-courant en polymère

Divers

Raccordements sur le dessus ou sur les côtés
Configuration gauche ou droite sélectionnable électroniquement
Adaptée aux chantiers neufs comme à la rénovation, y compris sur réseaux existants
Version plus puissante disponible : RCV640 (640 m³/h)

Familles d'ouvrage

  • Maison individuelle
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