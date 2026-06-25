Sonvika Core Panneau mural

Composé d’un panneau en laine de bois avec liant ciment, Sonvika® Core est une solution polyvalente pour les applications murales. Il offre une absorption acoustique αw = 0,50, classe D, et contribue à améliorer le confort sonore des espaces tout en apportant une expression visuelle chaleureuse.

Sonvika® Core mise sur une matérialité singulière. La texture de la laine de bois apporte grain, relief et caractère aux espaces intérieurs. Déclinés en différents coloris, finitions, designs et formats, les panneaux muraux Sonvika® Core contribuent à l’identité visuelle et au confort acoustique des locaux d’enseignement, des bureaux et d’autres lieux recevant du public, comme l’hôtellerie-restauration, les espaces de loisirs et de culture, ou encore les établissements de soins.

Sonvika® Core est fabriqué à partir de bois certifié FSC® ou PEFC, et est disponible en version FUTURECEM®, ciment à empreinte carbone réduite. Les panneaux en laine de bois Sonvika® Core ont une durée de vie standard de 50 ans, conformément à la FDES disponible sur le site Internet du fabricant et dans la base INIES. En coloris standard, ils sont certifiés Cradle to Cradle® Gold.

Les panneaux muraux acoustiques Sonvika® Core peuvent être vissés sur fourrures métalliques ou sur tasseaux bois.

Matériaux (détail) :

Panneau mural acoustique polyvalent

Labels et certifications (détail) :