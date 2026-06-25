Sonvika Core Panneau mural
Composé d’un panneau en laine de bois avec liant ciment, Sonvika® Core est une solution polyvalente pour les applications murales. Il offre une absorption acoustique αw = 0,50, classe D, et contribue à améliorer le confort sonore des espaces tout en apportant une expression visuelle chaleureuse.
Sonvika® Core mise sur une matérialité singulière. La texture de la laine de bois apporte grain, relief et caractère aux espaces intérieurs. Déclinés en différents coloris, finitions, designs et formats, les panneaux muraux Sonvika® Core contribuent à l’identité visuelle et au confort acoustique des locaux d’enseignement, des bureaux et d’autres lieux recevant du public, comme l’hôtellerie-restauration, les espaces de loisirs et de culture, ou encore les établissements de soins.
Sonvika® Core est fabriqué à partir de bois certifié FSC® ou PEFC, et est disponible en version FUTURECEM®, ciment à empreinte carbone réduite. Les panneaux en laine de bois Sonvika® Core ont une durée de vie standard de 50 ans, conformément à la FDES disponible sur le site Internet du fabricant et dans la base INIES. En coloris standard, ils sont certifiés Cradle to Cradle® Gold.
Les panneaux muraux acoustiques Sonvika® Core peuvent être vissés sur fourrures métalliques ou sur tasseaux bois.
Matériaux (détail) :
- Panneau mural acoustique polyvalent
Labels et certifications (détail) :
- Certification Cradle to Cradle : Cradle to Cradle® Gold
- Certifications forestières : Bois certifié PEFC (PEFC/09-31-030) ou FSC® (FSC® C115450)
- Environnement intérieur : Indoor Climate Label, M1, émissions dans l'air intérieur A+
- Marquage CE : Sonvika® est soumis au marquage CE conformément aux normes EN 13964:2014 (Plafonds suspendus) et EN 13168:2012+A1:2015 (Panneaux en laine de bois).
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Description : Dalle acoustique en laine de bois
Dimensions : de 600 x 600 mm à 2400 x 600 mm. Ep. : 15 mm, 25 mm et 35 mm.
Bords : KO (A), K5 (B5), K11 (B11), K5-N (C)
Finition : Extreme fine 0,5 mm - Ultrafine 1,0 mm - Fine 1,5 mm
Couleurs : Brut (non peint), Gris naturel (non peint), Argile - RAL 1019, Blanc, Graphite, Basalte, Noir - RAL 9011, Coloris spéciaux sur demande
Absorption acoustique : jusqu'à αw = 0,50
Réaction au feu : B-s1,d0 ou A2-s1,d0
Résistance à l'humidité et à la flexion : Jusqu'à 98% RH (+/- 2%)
Durabilité : 50 ans conformément à la FDES
Installation : Fixation directe (fourrures métalliques ou tasseaux bois)
Labels et certifications
- Certification PEFC
- COV A+
- EN
- Normes CE
Divers
Fixation directe vissé sur fourrures métalliques ou tasseaux bois
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
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