Sonvika Performance Plafond

Sonvika® Performance, le plafond acoustique à absorption maximale en fixation directe ou avec plénum.

Composé d’un panneau en laine de bois couplé à une laine minérale au dos, Sonvika® Performance est la solution privilégiée pour les applications sans plénum (fixation directe sous dalle béton) ou avec plénum réduit. Il offre un αw jusqu'à 0,95, classe A. Lorsqu'il est suspendu sur ossatures T24 ou T35, avec plénum, son absorption acoustique atteint αw = 1,00, classe A, avec une meilleure absorption dans les basses fréquences qu’un produit alternatif.

La texture chaleureuse et singulière de la laine de bois apporte grain, relief et caractère. Disponibles dans divers coloris, designs, bords, finitions et formats, les dalles Sonvika® Performance peuvent être suspendues sur ossatures ou vissées dans des fourrures métalliques ou des tasseaux bois.

Fabriqués à partir de bois certifié FSC® ou PEFC, les dalles Sonvika® Performance sont disponibles en version FUTURECEM®, ciment à empreinte carbone réduite. Les panneaux en laine de bois avec liant ciment Sonvika® ont une durée de vie standard de 50 ans conformément à la FDES en cours de vérification.

Matériaux (détail) :

Dalle acoustique en laine de bois liée au ciment avec laine minérale en face arrière

Labels et certifications (détail) :