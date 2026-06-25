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Sonvika Performance Plafond

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Kingspan Acoustics

Sonvika® Performance, le plafond acoustique à absorption maximale en fixation directe ou avec plénum.

Composé d’un panneau en laine de bois couplé à une laine minérale au dos, Sonvika® Performance est la solution privilégiée pour les applications sans plénum (fixation directe sous dalle béton) ou avec plénum réduit. Il offre un αw jusqu'à 0,95, classe A. Lorsqu'il est suspendu sur ossatures T24 ou T35, avec plénum, son absorption acoustique atteint αw = 1,00, classe A, avec une meilleure absorption dans les basses fréquences qu’un produit alternatif.

La texture chaleureuse et singulière de la laine de bois apporte grain, relief et caractère. Disponibles dans divers coloris, designs, bords, finitions et formats, les dalles Sonvika® Performance peuvent être suspendues sur ossatures ou vissées dans des fourrures métalliques ou des tasseaux bois.

Fabriqués à partir de bois certifié FSC® ou PEFC, les dalles Sonvika® Performance sont disponibles en version FUTURECEM®, ciment à empreinte carbone réduite. Les panneaux en laine de bois avec liant ciment Sonvika® ont une durée de vie standard de 50 ans conformément à la FDES en cours de vérification.

Matériaux (détail)

  • Dalle acoustique en laine de bois liée au ciment avec laine minérale en face arrière

Labels et certifications (détail) :

  • Certifications forestières : Bois certifié PEFC (PEFC/09-31-030) ou FSC® (FSC® C115450) 
  • Environnement intérieur : Indoor Climate Label, M1, émissions dans l'air intérieur A+ 
  • Marquage CE : Sonvika® est soumis au marquage CE conformément aux normes EN 13964:2014 (Plafonds suspendus) et EN 13168:2012+A1:2015 (Panneaux en laine de bois).

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Description : Dalle acoustique en laine de bois pourvue d’une laine minérale au dos
Dimensions : 600 x 600 / 1200 x 600 x 15 mm (+ 30 mm), 600 x 600 / 1200 x 600 x 15 mm (+ 40 mm) et de 600 x 600 à 2400 x 600 épaisseur 25 mm + 30 mm
Bords : Fixation directe : KO (A), K5 (B5), K11 (B11) - Suspension avec plénum : KO-S (A24), KO-FS (E24), K5-FS (E24)
Finition : Extreme fine 0,5 mm - Ultrafine 1,0 mm - Fine 1,5 mm
Couleurs : Brut (non peint), Gris naturel (non peint), Argile - RAL 1019, Blanc, Graphite, Basalte, Noir - RAL 9011, Coloris spéciaux sur demande
Absorption acoustique : Jusqu'à αw = 1,00
Réaction au feu : B-s1,d0 ou A2-s1,d0
Résistance à l'humidité et à la flexion : Jusqu'à 98% RH (+/- 2%)
Durabilité : 50 ans conformément à la FDES en cours de vérification
Installation : Fixation directe (fourrures métalliques ou tasseaux bois) ou suspension avec plénum (T24 ou T35)

Labels et certifications

  • Certification PEFC
  • COV A+
  • EN
  • Normes CE

Divers

Suspendu sur ossatures T24 ou T35, fixation directe vissé sur fourrures métalliques ou tasseaux bois

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
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