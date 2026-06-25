Sonvika Trame T24 Plafond
Sonvika® Trame 24, le plafond acoustique modulaire aux motifs linéaires.
Sonvika® Trame 24 est une solution polyvalente pour les applications en plafond suspendu modulaire. Il contribue à améliorer le confort acoustique des espaces tout en apportant une expression visuelle chaleureuse et en permettant l'accès aux installations techniques dans le plénum.
Sonvika® Trame 24 se distingue par son motif linéaire composé de fines stries régulières qui rythment les surfaces. En plafond, cette trame apporte relief et élégance aux volumes intérieurs, tout en créant une ambiance chaleureuse grâce au grain et au caractère de la laine de bois. Il est disponible dans différents coloris, finitions et formats.
Les plafonds Sonvika® Trame 24, dotés d'un αw jusqu'à 0,85 (avec voile acoustique au dos), contribuent au confort acoustique des locaux d’enseignement, des bureaux et d’autres lieux comme l’hôtellerie-restauration, les espaces de loisirs et de culture, ou encore les établissements de soins.
Fabriqué à partir de fibres de bois (certification FSC® ou PEFC) liées au ciment, Sonvika® Trame 24 est disponible en version FUTURECEM®, ciment à empreinte carbone réduite. Les panneaux en laine de bois Sonvika® Trame 24 ont une durée de vie standard de 50 ans, conformément à la FDES en cours de vérification. En coloris standard, ils sont certifiés Cradle to Cradle Certified® Gold.
Les plafonds acoustiques Sonvika® Trame 24 peuvent être suspendus sur des ossatures T24.
Matériaux (détail) :
- Dalle acoustique en laine de bois avec ou sans voile acoustique au dos
Labels et certifications (détail) :
- Certification Cradle to Cradle : Cradle to Cradle® Gold
- Certifications forestières : Bois certifié PEFC (PEFC/09-31-030) ou FSC® (FSC® C115450)
- Environnement intérieur : Indoor Climate Label, M1, émissions dans l'air intérieur A+
- Marquage CE : Sonvika® est soumis au marquage CE conformément aux normes EN 13964:2014 (Plafonds suspendus) et EN 13168:2012+A1:2015 (Panneaux en laine de bois).
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Description : Dalle acoustique en laine de bois avec ou sans voile acoustique au dos
Dimensions : 600 x 600 x 25 mm et 1200 x 600 x 25 mm
Finition : Ultrafine 1,0 mm
Couleurs : Brut (non peint), Gris naturel (non peint), Argile - RAL 1019, Blanc, Graphite, Basalte, Noir - RAL 9011, Coloris spéciaux sur demande
Absorption acoustique : jusqu'à αw = 0,85
Réaction au feu : B-s1,d0 ou A2-s1,d0
Résistance à l'humidité et à la flexion : Jusqu'à 98% RH (+/- 2%)
Durabilité : 50 ans conformément à la FDES en cours de vérification
Installation : Suspension avec plénum (T24)
Labels et certifications
- Certification PEFC
- COV A+
- EN
- Normes CE
Divers
Suspendu sur ossatures T24 ou T35, fixation directe vissé sur fourrures métalliques ou tasseaux bois
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Les tags associés
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