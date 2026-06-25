Sonvika Optima Plafond

Sonvika® Optima, absorption acoustique maximale en pose suspendue sur ossatures T.

Sonvika® Optima est une dalle de plafond acoustique en laine de bois liée au ciment pourvue d'un voile acoustique en face arrière.

En pose suspendue avec plénum, Sonvika® Optima permet l'accès aux installations techniques et offre une absorption acoustique jusqu'à αw = 1,00, classe A (selon épaisseur). Une solution performante, y compris dans les basses fréquences, pour améliorer le confort et l'intelligibilité de la parole dans tous les types d'ERP (établissements scolaires, bureaux, espaces de loisirs et culturels, locaux de soins...).

La texture chaleureuse et singulière de la laine de bois apporte grain, relief et caractère. Disponibles dans divers coloris, designs, bords, finitions et formats, les panneaux Sonvika® Optima peuvent être suspendus sur ossatures ou vissés dans des fourrures métalliques ou tasseaux bois.

Fabriqués à partir de bois certifié FSC® ou PEFC, les dalles Sonvika® Optima sont disponibles en version FUTURECEM®, ciment à empreinte carbone réduite. Les panneaux en laine de bois Sonvika® Optima ont une durée de vie standard de 50 ans, conformément à la FDES en cours de vérification.

Matériaux (détail) :

Dalle acoustique en laine de bois liée au ciment avec voile acoustique en face arrière

Labels et certifications (détail) :