Sonvika Hexa Plafond

Sonvika® Hexa se distingue par son motif géométrique inspiré du cube, créant un effet visuel en trois dimensions qui rythme les surfaces et dynamise les perspectives. En plafond, cette composition graphique apporte relief et caractère aux volumes intérieurs, tout en créant une ambiance chaleureuse grâce au grain et à la texture de la laine de bois. Les dalles sont disponibles dans différents coloris et finitions.

Sonvika® Hexa offre une absorption acoustique jusqu'à αw = 0,65 (en pose avec plénum) et permet d'assurer une correction acoustique dans de nombreux environnements : salles de classe, bureaux, hôtels, bars et restaurants, espaces de loisirs et de culture, établissements de soins.

La laine de bois Sonvika® est fabriquée à partir de fibres de bois (certification FSC® ou PEFC) liées au ciment. Les panneaux sont également disponibles en version FUTURECEM®, un ciment à empreinte carbone réduite. Les dalles Sonvika® Hexa ont une durée de vie standard de 50 ans, conformément à la FDES en cours de vérification. En coloris standards, elles sont certifiées Cradle to Cradle Certified® Gold.

Matériaux (détail) :

Dalle acoustique en laine de bois

Labels et certifications (détail) :