Sonvika Pulse Panneau mural

Sonvika® Pulse se distingue par son motif circulaire organique, composé de cercles de différents diamètres qui rythment les surfaces et créent un effet de mouvement.

En pose murale, cette composition graphique apporte relief, profondeur et dynamisme aux volumes intérieurs, tout en créant une ambiance chaleureuse grâce au grain, à la texture et au caractère de la laine de bois. Il est disponible dans différents coloris, finitions et formats.

Sonvika® Pulse offre une absorption acoustique jusqu’à αw = 0,45 et permet d’améliorer le confort acoustique dans de nombreux environnements : établissements d'enseignement, bureaux, hôtels, bars et restaurants, espaces de loisirs et de culture, établissements de soins.

La laine de bois Sonvika® est fabriquée à partir de fibres de bois (certification FSC® ou PEFC) liées au ciment. Les panneaux sont également disponibles en version FUTURECEM®, un ciment à empreinte carbone réduite. Les panneaux Sonvika® Pulse ont une durée de vie standard de 50 ans, conformément à la FDES en cours de vérification. En coloris standards, ils sont certifiés Cradle to Cradle Certified® Gold.

Matériaux (détail) :

Panneaux muraux aux motifs circulaires

Labels et certifications (détail) :