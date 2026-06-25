Sonvika Linear Plafond

Sonvika® Linear, le plafond acoustique aux motifs linéaires ininterrompus.

Les panneaux Sonvika® Linear associent expression architecturale et performances acoustiques.

Sonvika® Linear se distingue par son motif linéaire composé de fines stries régulières qui rythment les surfaces et accompagnent les perspectives. En plafond, cette trame ininterrompue apporte profondeur, relief et élégance aux volumes intérieurs, tout en créant une ambiance chaleureuse grâce au grain et au caractère apportés par la laine de bois. Il est disponible dans différents coloris, finitions et formats.

Sonvika® Linear offre une absorption acoustique jusqu'à αw = 1,00, classe A (avec voile acoustique en face arrière et pose avec plénum) et permet d'assurer une correction acoustique élevée dans de nombreux environnements : salles de classe, bureaux, hôtels, bars et restaurants, espaces de loisirs et de culture, établissements de soins.

La laine de bois Sonvika® est fabriquée à partir de fibres de bois (certification FSC® ou PEFC) liées au ciment. Les panneaux sont également disponibles en version FUTURECEM®, un ciment à empreinte carbone réduite. Les panneaux Sonvika® Linear ont une durée de vie standard de 50 ans, conformément à la FDES en cours de vérification. En coloris standards, ils sont certifiés Cradle to Cradle Certified® Gold.

Avec Sonvika® Linear, Kingspan Acoustics® propose une solution décorative qui transforme le plafond en élément structurant du projet architectural tout en apportant un véritable confort sonore.

Matériaux (détail) :

Dalle acoustique en laine de bois avec ou sans voile acoustique au dos

Labels et certifications (détail) :