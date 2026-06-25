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Sonvika Performance Panneau mural

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Kingspan Acoustics

Sonvika® Performance, le panneau mural acoustique à absorption maximale en fixation directe.

Composé d’un panneau en laine de bois couplé à une laine minérale au dos, Sonvika® Performance est la solution privilégiée pour les applications murales sans plénum ou avec plénum réduit. Il offre un αw jusqu'à 0,95, classe A. 

La texture chaleureuse et singulière de la laine de bois apporte grain, relief et caractère. Disponibles dans divers coloris, designs, bords, finitions et formats, les panneaux Sonvika® Performance contribuent à l’identité visuelle et au confort acoustique des locaux d'enseignement, de travail, de loisirs, de culture et de soin.  

Sonvika® Performance est fabriqué à partir de bois certifié FSC® ou PEFC, et est disponible en version FUTURECEM®, ciment à empreinte carbone réduite. Les panneaux en laine de bois avec liant ciment Sonvika® ont une durée de vie standard de 50 ans, conformément à la FDES en cours de vérification.

Matériaux (détail)

  • Panneau acoustique en laine de bois

Labels et certifications (détail) :

  • Certifications forestières : Bois certifié PEFC (PEFC/09-31-030) ou FSC® (FSC® C115450) 
  • Environnement intérieur : Indoor Climate Label, M1, émissions dans l'air intérieur A+ 
  • Marquage CE : Sonvika® est soumis au marquage CE conformément aux normes EN 13964:2014 (Plafonds suspendus) et EN 13168:2012+A1:2015 (Panneaux en laine de bois).

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Description : Dalle acoustique en laine de bois pourvue d’une laine minérale au dos
Dimensions : de 600 x 600 mm à 2400 x 600 mm
Epaisseurs : Panneau 15 mm + 30 mm de laine minérale / Panneau 25 mm + 25 mm de laine minérale / Panneau 25 mm + 30 mm de laine minérale
Bords : K0 (A), K5 (B5), K11 (B11)
Finition : Extreme fine 0,5 mm - Ultrafine 1,0 mm - Fine 1,5 mm
Couleurs : Brut (non peint), Gris naturel (non peint), Argile - RAL 1019, Blanc, Graphite, Basalte, Noir - RAL 9011, Coloris spéciaux sur demande
Absorption acoustique : Jusqu'à αw = 0,95
Réaction au feu : B-s1,d0 ou A2-s1,d0 (sur demande)
Résistance à l'humidité et à la flexion : Jusqu'à 98% RH (+/- 2%)
Durabilité : 50 ans conformément à la FDES en cours de vérification
Installation : Fixation directe (fourrures métalliques ou tasseaux bois)

Labels et certifications

  • Certification PEFC
  • COV A+
  • EN
  • Normes CE

Divers

Fixation directe vissé sur fourrures métalliques ou tasseaux bois

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
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