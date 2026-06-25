Sonvika Performance Panneau mural

Sonvika® Performance, le panneau mural acoustique à absorption maximale en fixation directe.

Composé d’un panneau en laine de bois couplé à une laine minérale au dos, Sonvika® Performance est la solution privilégiée pour les applications murales sans plénum ou avec plénum réduit. Il offre un αw jusqu'à 0,95, classe A.

La texture chaleureuse et singulière de la laine de bois apporte grain, relief et caractère. Disponibles dans divers coloris, designs, bords, finitions et formats, les panneaux Sonvika® Performance contribuent à l’identité visuelle et au confort acoustique des locaux d'enseignement, de travail, de loisirs, de culture et de soin.

Sonvika® Performance est fabriqué à partir de bois certifié FSC® ou PEFC, et est disponible en version FUTURECEM®, ciment à empreinte carbone réduite. Les panneaux en laine de bois avec liant ciment Sonvika® ont une durée de vie standard de 50 ans, conformément à la FDES en cours de vérification.

Matériaux (détail) :

Panneau acoustique en laine de bois

Labels et certifications (détail) :