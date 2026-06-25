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Sonvika Linear Panneau mural

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Kingspan Acoustics

Sonvika® Linear, le panneau mural acoustique aux motifs linéaires ininterrompus.

Les panneaux muraux Sonvika® Linear associent expression architecturale et performances acoustiques.

Sonvika® Linear se distingue par son motif linéaire composé de fines stries régulières qui rythment les surfaces et accompagnent les perspectives. En pose murale, cette trame ininterrompue apporte profondeur, relief et élégance aux volumes intérieurs, tout en créant une ambiance chaleureuse grâce au grain et au caractère apportés par la laine de bois. Il est disponible dans différents coloris, finitions et formats.

Sonvika® Linear offre une absorption acoustique jusqu'à αw = 0,45 et permet d'améliorer le confort acoustique dans de nombreux environnements : établissements d'enseignement, bureaux, hôtels, bars et restaurants, espaces de loisirs et de culture, établissements de soins.

La laine de bois Sonvika® est fabriquée à partir de fibres de bois (certification FSC® ou PEFC) liées au ciment. Les panneaux sont également disponibles en version FUTURECEM®, un ciment à empreinte carbone réduite. Les panneaux Sonvika® Linear ont une durée de vie standard de 50 ans, conformément à la FDES en cours de vérification. En coloris standards, ils sont certifiés Cradle to Cradle Certified® Gold.

Matériaux (détail)

  • Panneau acoustique en laine de bois

Labels et certifications (détail) :

  • Certification Cradle to Cradle : Cradle to Cradle® Gold
  • Certifications forestières : Bois certifié PEFC (PEFC/09-31-030) ou FSC® (FSC® C115450) 
  • Environnement intérieur : Indoor Climate Label, M1, émissions dans l'air intérieur A+ 
  • Marquage CE : Sonvika® est soumis au marquage CE conformément aux normes EN 13964:2014 (Plafonds suspendus) et EN 13168:2012+A1:2015 (Panneaux en laine de bois).

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Description : Dalle acoustique en laine de bois
Dimensions : 1200 x 600 x 35
Finition : Ultrafine 1,0 mm
Couleurs : Brut (non peint), Gris naturel (non peint), Argile - RAL 1019, Blanc, Graphite, Basalte, Noir - RAL 9011, Coloris spéciaux sur demande
Absorption acoustique : jusqu'à αw = 0,45
Réaction au feu : B-s1,d0 ou A2-s1,d0
Résistance à l'humidité et à la flexion : Jusqu'à 98% RH (+/- 2%)
Durabilité : 50 ans conformément à la FDES en cours de vérification
Installation : Fixation directe (fourrures métalliques ou tasseaux bois)

Labels et certifications

  • Certification PEFC
  • COV A+
  • EN
  • Normes CE

Divers

Fixation directe vissé sur fourrures métalliques ou tasseaux bois

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
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