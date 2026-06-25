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Sonvika Core Plafond

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Kingspan Acoustics

Sonvika® Core, la gamme de plafonds acoustiques polyvalents.

Composé d’un panneau en laine de bois avec liant ciment, Sonvika® Core est une solution polyvalente pour les applications en plafond. Il contribue à améliorer le confort acoustique des espaces tout en apportant une expression visuelle chaleureuse.

Sonvika® Core mise sur une matérialité singulière. La texture de la laine de bois apporte grain, relief et caractère aux espaces intérieurs. Déclinés en différents coloris, finitions, designs et formats, les plafonds Sonvika® Core contribuent également au confort acoustique des locaux d’enseignement, des bureaux et d’autres lieux recevant du public, comme l’hôtellerie-restauration, les espaces de loisirs et de culture, ou encore les établissements de soins. 

Fabriqués à partir de bois certifié FSC® ou PEFC, les dalles Sonvika® Core sont disponibles en version FUTURECEM®, ciment à empreinte carbone réduite. Les panneaux en laine de bois Sonvika® Core ont une durée de vie standard de 50 ans, conformément à la FDES disponible dans la base INIES. En coloris standard, ils sont certifiés Cradle to Cradle Certified® Gold.

Les plafonds acoustiques Sonvika® Core peuvent être suspendus sur ossatures ou installés en fixation directe, vissés sur fourrures métalliques ou sur tasseaux bois.

Matériaux (détail)

  • Dalle acoustique en laine de bois liée au ciment

Labels et certifications (détail) :

  • Certification Cradle to Cradle : Cradle to Cradle® Gold
  • Certifications forestières : Bois certifié PEFC (PEFC/09-31-030) ou FSC® (FSC® C115450) 
  • Environnement intérieur : Indoor Climate Label, M1, émissions dans l'air intérieur A+ 
  • Marquage CE : Sonvika® est soumis au marquage CE conformément aux normes EN 13964:2014 (Plafonds suspendus) et EN 13168:2012+A1:2015 (Panneaux en laine de bois).

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Description : Dalle acoustique en laine de bois
Dimensions : De 600 x 600 mm à 2400 x 600 mm. Ep. : 15 mm, 25 mm et 35 mm.
Bords : Fixation directe : KO (A), K5 (B5), K11 (B11), K5-N (C) - Suspension avec plénum : KO-S (A24), KO-FS (E24), K5-FS (E24), K0-SB (A24, 35 mm), K5-FN (D)
Finition : Extreme fine 0,5 mm - Ultrafine 1,0 mm - Fine 1,5 mm
Couleurs : Brut (non peint), Gris naturel (non peint), Argile - RAL 1019, Blanc, Graphite, Basalte, Noir - RAL 9011, Coloris spéciaux sur demande. - Caractéristiques techniques
Absorption acoustique : Jusqu'à αw = 0,75
Réaction au feu : B-s1,d0 ou A2-s1,d0
Résistance à l'humidité et à la flexion : Jusqu'à 98% RH (+/- 2%)
Durabilité : 50 ans conformément à la FDES
Installation : Fixation directe (fourrures métalliques ou tasseaux bois) ou suspension avec plénum (T24 ou T35)

Labels et certifications

  • Certification PEFC
  • COV A+
  • EN
  • Normes CE

Divers

Suspendu sur ossatures T24 ou T35, fixation directe vissé sur fourrures métalliques ou tasseaux bois

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
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