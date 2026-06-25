Sonvika Core Plafond

Sonvika® Core, la gamme de plafonds acoustiques polyvalents.

Composé d’un panneau en laine de bois avec liant ciment, Sonvika® Core est une solution polyvalente pour les applications en plafond. Il contribue à améliorer le confort acoustique des espaces tout en apportant une expression visuelle chaleureuse.

Sonvika® Core mise sur une matérialité singulière. La texture de la laine de bois apporte grain, relief et caractère aux espaces intérieurs. Déclinés en différents coloris, finitions, designs et formats, les plafonds Sonvika® Core contribuent également au confort acoustique des locaux d’enseignement, des bureaux et d’autres lieux recevant du public, comme l’hôtellerie-restauration, les espaces de loisirs et de culture, ou encore les établissements de soins.

Fabriqués à partir de bois certifié FSC® ou PEFC, les dalles Sonvika® Core sont disponibles en version FUTURECEM®, ciment à empreinte carbone réduite. Les panneaux en laine de bois Sonvika® Core ont une durée de vie standard de 50 ans, conformément à la FDES disponible dans la base INIES. En coloris standard, ils sont certifiés Cradle to Cradle Certified® Gold.

Les plafonds acoustiques Sonvika® Core peuvent être suspendus sur ossatures ou installés en fixation directe, vissés sur fourrures métalliques ou sur tasseaux bois.

Matériaux (détail) :

Dalle acoustique en laine de bois liée au ciment

Labels et certifications (détail) :