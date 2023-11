Spraytec : la première colle polymère ms hybride pulvérisable

Technologie : polymère hybride MS.

Densité : 1,38

Durcissement : polymérisation par l'humidité (de l'air).

Couleur : blanc.

Formation de peau (23°C, 50% H.R.) : 75 minutes.

Durcissement : 12 à 24h ; durcissement complet après 7 jours.

Force d'adhérence : 15 kg/cm².

Encollage jusqu'à 5 m² par aérosol (0,25 mm d'épaisseur).

Température de mise en œuvre : entre +5°C et +40°C.

Résistance à la température : de -40°C à +90°C (pic de max. 30 minutes : +150°C).

Épaisseur de la colle : de 0,2 mm à 0,5 mm.

Peut être peint : avec la plupart des laques et des peintures.

Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de production, au frais, au sec et à la verticale. Les sept premiers chiffres du numéro de lot constituent la date de production : YY WW, où YY = année (23 = 2023) et WW = semaine.

Mesures de sécurité : consulter la fiche de sécurité sur le site web.