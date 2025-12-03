ST Pack Reno : sortie de toit maison individuelle

Le ST Pack Reno est une solution conçue pour remplacer ou moderniser facilement une ancienne sortie de toit dans le cadre d’une rénovation.

Ce système complet garantit une évacuation des fumées performante et sécurisée pour les poêles, inserts et chaudières, tout en s’adaptant aux toitures existantes sans travaux lourds. Grâce à sa conception préfabriquée, le ST Pack Reno assure une installation rapide, une parfaite étanchéité et une intégration harmonieuse sur tout type de couverture.

Pensé pour améliorer la performance énergétique de l’habitat, ce conduit de fumée offre un excellent tirage, limite les déperditions et répond aux exigences actuelles en matière de chauffage au bois. Le ST Pack Reno contribue également à renforcer la sécurité de l’installation en garantissant une évacuation fiable et conforme aux réglementations en vigueur. Sa conception robuste et durable en fait un équipement adapté aux projets de rénovation visant à optimiser le fonctionnement d’un appareil de chauffage tout en améliorant l’esthétique du toit.