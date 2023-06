SYSTÈME ATLANTIS : coffrages perdus pour vides sanitaires aérés

Atlantis est le système avancé pour la création d’interstices en général, de vides sanitaires et de planchers aérés, dans la construction et la rénovation d’édifices civils et industriels, de bassins de rétention, de bassins de dispersion, de radiers alvéolaires, de chambres froides à basse température.



Le Système Atlantis est utilisé quand la profondeur du vide sanitaire ou de l’interstice est telle qu’elle ne permet pas l’utilisation des classiques coffrages Iglù®, avec l’avantage que le diamètre constant des tubes élévateurs permet de minimiser les consommations de béton armé pour le remplissage. La rapidité, la simplicité et l’économicité sont les caractéristiques principales du système.



Avec Atlantis, en outre, on obtient un vide sanitaire avec une barrière de vapeur approprié pour le plancher et, s’il est aéré de manière opportune par des tuyaux reliés à l’extérieur, un véhicule pour l’élimination du gaz Radon présent dans le terrain.



Matériaux :

Polypropylène (ALAPLEN CP30). Plastique recyclé et recyclable.

Labels & Certifications :