EOLO : systèmes pour le compostage et la biofiltration

Eolo représente le remède efficace, rapide et économique qui permet de réaliser un plancher aéré en béton armé avec une capacité portante élevée, carrossable aussi pour les véhicules lourds.



Grâce aux buses asymétriques verticales, percées axialement, il peut être avantageusement utilisé pour la distribution et la diffusion d’air dans des installations de compostage, de stabilisation des déchets, des installations de désodorisation et pour aérer les planchers des entrepôts destinés à la conservation/maturation de produits alimentaires.



L’on sait, depuis la Rome antique, que l’aération des entrepôts était nécessaire pour ne pas former de poches d’humidité dont la concentration conduisait au développement de spores de moisissures et de bactéries, en détériorant les denrées elles-mêmes (David Macaulay “Naissance d’une cité romaine”).



Réalisé en plastique recyclé et écocompatible, Eolo est composé de buses déflectrices hautes spéciales qui permettent la réalisation d’une dalle aérée de 6 cm de hauteur.



À travers les éléments de Eolo, l’air est distribué de manière uniforme dans tout le matelas et il est ensuite insufflé dans le milieu sus-jacent.



Matériaux :

Polypropylène (ALAPLEN CP30). Plastique recyclé et recyclable.