PRATOPRATICO® : grille pour terminer le pavage des entrées avec de l’herbe ou le gravier

Superficies d’accès pour voitures et camions ;

Aires de parking publiques et privées en zones résidentielles, directionnelles, commerciales, sportives, Industrielles, etc. (par exemple: écoles, immeubles, banques, centres commerciaux, sociétés, hôtels, hôpitaux, etc.) ;

Pistes cyclables et parcours pour piétons ;

Parcours pour golf et installations sportives ;

Espaces équipés (zone couverte, zone barbecue, etc.) ;

Jardins d’agrément ;

Allées en gravier. Pratopratico® permet d’éliminer l’entretien et la réintégration de manière définitive, en empêchant la dispersion du gravillon ;

Bords de piscine et promenades au bord de l’eau ;

Protection du pré; des espaces pour les loisirs et la détente, contre l’usure à proximité des parcs de jeux pour enfants (balançoires, toboggan, etc.) et des espaces sous les bancs ;

Consolidation de terrains en pente pour freiner des phénomènes de dénivellement et d’érosion ;

Superficies provisoires, sur des terrains de fortune, pour différentes manifestations : foires, marchés, théâtres sous une tente, etc. ;

Espaces amovibles pour les campings cars, les roulottes et gardiennages divers, etc. ;

Héliport et pistes pour avions ultralégers ;

Protection du gazon contre les dommages provoqués par les animaux (chien, etc.) ;

Jardins suspendus ;

Couvertures pour toits plats et terrasses comme protection de la couche d’imperméabilisation.

Avec PRATOPRATICO® il est possible de respecter les contraintes de caractère urbanistique, en rendant fonctionnels des espaces qui doivent obligatoirement être verts.