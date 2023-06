EASY RIDE : grille de consolidation de couches de fondation équestres

Easy Ride est la grille réalisée en matière plastique recyclé, écocompatible et stabilisé aux rayons UV qui permet d’améliorer et de stabiliser les surfaces soumises au piétinement des animaux, même de grosse taille, en préservant la mobilité et l’hygiène générale de l’environnement où ils vivent.



Easy Ride grâce à ses caractéristiques d’élasticité et de stabilité, est particulièrement indiquée dans le domaine de l’équitation car elle empêche que le cheval ne subisse des traumatismes aux pattes, surtout dérivant de sauts ou d’une vitesse très élevée, en fournissant en même temps une meilleure « adhérence » et donc un meilleur équilibre dynamique.



Matériaux :

Matériau recyclé à 100%.