COFFRARGILE : la solution technique pour le traitement des argiles gonflantes

Pour les problèmes de fondation sur terrains argileux, les conditions permettant, au niveau conceptuel, de prendre une position “active” par rapport au terrain ne se présentent pas fréquemment.



Dans la plupart des cas, on conçoit l’œuvre et on prévoit son comportement, en fonction des caractéristiques mécaniques des terrains, alors qu’il n’est possible d’agir sur celles-ci que rarement, pour modifier des conditions environnementales défavorables.



Pour faire face de manière efficace aux mouvements du terrain argileux et protéger le sol contre retrait/gonflement, Daliform Group a créé Coffrargile, le coffrage à perdre en plastique recyclé.



Coffrargile doit être utilisé avec Beton Up, un accessoire qui empêche au béton de former les typiques “petits piliers” du système Iglu’® classique.



De cette manière, les coffrages ont la fonction d’un simple platelage sur lequel il est possible de réaliser un plancher portant en béton armé avec en dessous un interstice, dont le but est celui de seconder les gonflements et les retraits de l’aire de fondation dus aux caractéristiques mécaniques particulières des terrains argileux.



Indestructible aux intempéries: par rapport aux coffrages carton biodégradables, Coffrargile peut être stocké sans crainte sur le chantier par tous les temps (pluie, neige, taux d’humidité élevée).

Ecologique et respectueux de l’environnement: par rapport aux coffrages carton, Coffrargile ne laisse pas de composants organiques résiduels dans le vide sanitaire qui sont toujours source d’odeurs et sont souvent propice à la nidification de petits rongeurs et autres parasites.

Fabriqué à base de polypropylène recyclé, Coffrargile est solide et permet de travailler en toute sécurité. Il supporte le poids des compagnons lors de la pose.



Matériaux :

Polypropylène (ALAPLEN CP30). Plastique recyclé et recyclable.

Labels & Certifications :