IGLU'® : coffrages perdus pour vides sanitaires aérés

Iglu’® est le produit leader sur le marché, créé et breveté dans le but de réaliser des vides sanitaires, des matelas d’air, des planchers et de toits aérés dans la construction et la rénovation d’édifices civils et industriels.



Fruit d’une géniale intuition remontant à 1993, il a profondément amélioré la manière de construire. La portée innovante de l’Iglu’® a été telle qu’il a obtenu de nombreux succès et des prix aussi bien nationaux qu’internationaux, en s’affirmant rapidement comme le produit d’excellence dans le monde du bâtiment.



Les coffrages modulaires en plastique Iglu’®, associés en séquence selon un sens préétabli, permettent la formation rapide d’une plateforme piétonne autoportante au-dessus de laquelle on réalise un coulage de béton armé pour créer, de manière extrêmement simple et économique, un vide sanitaire aéré reposant sur des piliers, avec la zone sous-jacente creuse que l’on peut utiliser pour le passage des réseaux, mais surtout ventilée pour contraster l’humidité ascensionnelle et les gaz radioactifs.



Le vide sanitaire aéré formé par les Iglu’® doit être raccordé à l’extérieur par de simples tuyaux. De cette manière, on crée un flux d’air naturel qui traverse le matelas et élimine l’humidité et le gaz Radon (si présentes).



Matériaux :

Polypropylène (ALAPLEN CP30). Plastique recyclé et recyclable.

Labels & Certifications :