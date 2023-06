ATLANTIS TANK : coffrage pour les cuves de rétention ou dispersion des eaux pluviales

Atlantis Tank est la solution idéale pour réaliser des cuves en béton directement sur site pour la rétention et/ou la dispersion de l’eau et la rénovation des bassins. Le système Atlantis Tank permet la réalisation d’une cuve en béton armé d’une hauteur maximum de 300 cm. De plus, grâce aux tubes élévateurs pouvant être fournis sur mesure, il est idéal pour la création de surfaces inclinées ou multi-niveaux.

La cuve obtenue avec le système Atlantis Tank permet le passage de véhicules sur son sommet et peut être réalisée en dessous d’esplanades, de routes et de parkings, commerciaux et industriels. Les cuves de dispersion avec système Atlantis Tank servent à atténuer l’effet de trop-plein provoqué par des événements climatiques exceptionnels.

Dans le cas de cuves de rétention, les eaux pluviales accumulées peuvent être réutilisées pour toutes les applications ne nécessitant pas d’eau potable, comme l’arrosage des jardins, les pompes à incendie, les chasses d’eau, le nettoyage domestique et de la personne, etc.