U-BAHN® BETON : coffrage perdu pour planchers allégées monodirectionnels en béton armé mises en oeuvre

U-Bahn® Beton est la solution idéale pour réaliser des planchers monodirectionnels pour des structures de tous les types : édifices résidentiels, commerciaux, directionnels, industriels, mais aussi pour des ouvrages d’utilisation publique (écoles, hôpitaux, etc.).

U-Bahn® Beton est utilisé dans toutes les applications qui demandent des poutres et des planchers monodirectionnels ainsi que des exigences d’économie de béton armé et donc de poids. Avec U-Bahn® Beton il est possible de réaliser des planchers d’épaisseur élevée avec des quantités réduites de béton armé.

Un type particulier d’emploi de l’U-Bahn® Beton est relatif à des constructions réalisées avec la technique appelée ‘top-down’ (intervention à compartiments ou couches) où, au lieu de travailler du bas vers le haut, on travaille du haut vers le bas : d’abord, on construit la dalle et puis on creuse. Les parkings souterrains dans les centres des villes sont souvent réalisés avec cette technique, pour d’évidentes contraintes liées à la présence de nombreux édifices ainsi qu’à l’exigence de rétablir rapidement la viabilité. Dans les interventions effectuées avec cette technique, il est stratégique de pouvoir approvisionner le chantier avec des matériaux légers et peu volumineux.