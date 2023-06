IGLU'® GREEN ROOF : systèmes pour jardins suspendus

Jardin suspendu extensif : type de couverture verte pour les moyennes et grandes surfaces, avec une capacité de charge réduite, ne nécessitant pas de coûts particuliers en termes de réalisation et de maintenance en raison du substrat de faible épaisseur et du type de végétation appartenant à une espèce très résistante à racines peu profondes (graminées, sédum, vivaces herbacées). Il peut être appliqué sur des toitures planes ou inclinées (jusqu’à 30 °), et est particulièrement indiqué pour les toits des bâtiments industriels, commerciaux, les bureaux et les couvertures de garage.

Du point de vue économique, il constitue également une solution valable pour la couverture de complexes résidentiels et maisons individuelles.

Il ne s’agit généralement pas d’un type de couverture praticable, mais il joue un rôle particulier en termes d’atténuation et de compensation environnementale dans des contextes fortement urbanisés. La certitude d’une moindre dispersion de la chaleur pendant l’hiver, mais surtout un refroidissement élevé et naturel en été, fait du jardin suspendu extensif avec système Iglu’® green roof, la solution idéale pour les toits peu utiles à réhabiliter.

Jardin suspendu intensif : solution la plus représentative du jardin traditionnel. Cette solution permet de choisir parmi un grand nombre d’espèces différentes, comprenant notamment des arbustes et des arbres de troisième taille et nécessitant un degré élevé d’entretien. La capacité à recréer des environnements tout à fait comparables aux jardins classiques au sol font de ce type de toiture une structure entièrement utilisable.

Les couvertures de ce type sont particulièrement indiquées pour les habitations privées et les hôpitaux, maisons de repos, structures touristiques, toits de parkings souterrains, zones pour voitures et aires de stationnement, où des charges élevées et des sollicitations mécaniques sont prévisibles.